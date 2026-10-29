Prezydent Palestyny Mahmud Abbas odwiedzi w czwartek, 29 października, Cypr i przeprowadzi rozmowy z prezydentem kraju Nikosem Christodoulidesem. Jak informuje Cyprus Mail, strony omówią stosunki dwustronne, sytuację humanitarną w Strefie Gazy oraz rozwój wydarzeń na Zachodnim Brzegu Jordanu i we Wschodniej Jerozolimie.

Program wizyty

Według informacji publikacji Abbas przybędzie do pałacu prezydenckiego, gdzie najpierw odbędzie się jego spotkanie z Christodoulidesem w cztery oczy. Następnie prezydenci zjedzą roboczy lunch.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Relacje Cypru z Palestyną

Cypr uznał Państwo Palestyna natychmiast po jego proklamowaniu w 1988 roku. Podczas poprzedniej wizyty Abbasa w czerwcu 2022 roku ówczesny prezydent Cypru Nikos Anastasiades oświadczył, że bliskie relacje kraju z Izraelem nie powinny szkodzić uzasadnionym prawom Palestyńczyków.

W 2023 roku Christodoulides odwiedził Ramallah i złożył wieniec na grobie Jasira Arafata. W marcu 2024 roku pierwszy statek z pomocą humanitarną dla Gazy wyruszył z cypryjskiego portu. Abbas stoi na czele Autonomii Palestyńskiej od 2005 roku; zdominowana przez ruch Fatah administruje ona częściami Zachodniego Brzegu Jordanu.

Czytaj nas na