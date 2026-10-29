Президент Палестины Махмуд Аббас в четверг, 29 октября, посетит Кипр и проведет переговоры с президентом страны Никосом Христодулидисом. Как сообщает Cyprus Mail, стороны обсудят двусторонние отношения, гуманитарную ситуацию в секторе Газа и развитие событий на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Программа визита

По информации издания, Аббас прибудет в президентский дворец, где сначала состоится его встреча с Христодулидисом один на один. После этого президенты проведут рабочий обед.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отношения Кипра с Палестиной

Кипр признал Государство Палестина сразу после его провозглашения в 1988 году. Во время предыдущего визита Аббаса в июне 2022 года тогдашний президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что тесные отношения страны с Израилем не должны вредить законным правам палестинцев.

В 2023 году Христодулидис посетил Рамаллу и возложил венок к могиле Ясира Арафата. В марте 2024 года первое судно с гуманитарной помощью для Газы отправилось из кипрского порта. Аббас возглавляет Палестинскую администрацию с 2005 года; в ней доминирует движение ФАТХ, и она управляет частями Западного берега Иордана.

Читай нас в