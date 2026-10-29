Президент Палестини Аббас відвідає Кіпр для переговорів — Cyprus Mail

Президент Палестини Махмуд Аббас у четвер, 29 жовтня, відвідає Кіпр і проведе переговори з президентом країни Нікосом Христодулідісом. Як повідомляє Cyprus Mail, сторони обговорять двосторонні відносини, гуманітарну ситуацію в секторі Гази та розвиток подій на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі.

Програма візиту

За інформацією видання, Аббас прибуде до президентського палацу, де спершу відбудеться його зустріч із Христодулідісом у форматі тет-а-тет. Після цього президенти проведуть робочий обід.

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Відносини Кіпру з Палестиною

Кіпр визнав Державу Палестина одразу після її проголошення у 1988 році. Під час попереднього візиту Аббаса в червні 2022 року тодішній президент Кіпру Нікос Анастасіадіс заявив, що тісні відносини країни з Ізраїлем не мають шкодити законним правам палестинців.

У 2023 році Христодулідіс відвідав Рамаллу та поклав вінок до могили Ясіра Арафата. У березні 2024 року перше судно з гуманітарною допомогою для Гази вирушило з кіпрського порту. Аббас очолює Палестинську адміністрацію з 2005 року; вона, в якій домінує рух ФАТХ, управляє частинами Західного берега Йордану.

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