西班牙中部托莱多省两列高速列车相撞。至少64人死亡，所有伤者——约80人——均已从车厢中撤离。救援人员仍在搜寻遇难者遗体，RMF24报道。

马德里—塞维利亚线路发生碰撞

事故于9时前发生在乌尔达镇附近。两列列车均运行于马德里—塞维利亚线路。初步信息显示，其中一列列车因线路运行问题，在事故发生前数分钟停车或大幅减速。

卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区政府发言人埃斯特尔·帕迪利亚表示，载有146名乘客和一名婴儿的Iryo 6076次列车在马德里—塞维利亚线路上停下。她称，AVE 2080次列车从后方撞上了该列车。第二列列车上有397名乘客。

碰撞后，两节车厢从斜坡上坠落。乌尔达当局已准备了一座体育馆，用作伤者的急救点。

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伤者被送往医院

伤者主要被送往托莱多大学医院和阿尔卡萨尔-德圣胡安的Mancha Centro医院。部分伤者也可能被送往雷阿尔城的医疗机构住院。马德里自治区当局也已在医院为伤者准备床位。

卡斯蒂利亚-拉曼恰政府发言人呼吁居民，如非紧急需要，不要前往托莱多和阿尔卡萨尔-德圣胡安的急诊部门。献血中心也呼吁民众献血。

西班牙首相佩德罗·桑切斯表示，他正前往事故现场，并向遇难者家属表示慰问。国王费利佩六世也向遇难者亲属表达了慰问。铁路公司Renfe宣布暂停马德里、雷阿尔城与安达卢西亚之间线路的运行。

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