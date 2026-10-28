В провинции Толедо в центральной Испании столкнулись два высокоскоростных поезда. Погибли по меньшей мере 64 человека, а из вагонов эвакуировали всех раненых — около 80 человек. Спасатели продолжают извлекать тела погибших, сообщает RMF24.

Столкновение на маршруте Мадрид—Севилья

Катастрофа произошла до 9:00 возле города Урда. Оба поезда курсировали по маршруту Мадрид—Севилья. По предварительным данным, один из составов остановился или существенно замедлился за несколько минут до аварии из-за проблем с движением на линии.

Представительница властей автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эстер Падилья сообщила, что поезд Iryo 6076, в котором находились 146 пассажиров и младенец, остановился на маршруте Мадрид—Севилья. По ее словам, поезд AVE 2080 врезался в него сзади. Во втором составе находились 397 пассажиров.

После столкновения два вагона упали со склона. Власти Урды подготовили спортивный зал, который должен служить пунктом первой помощи для пострадавших.

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Пострадавших доставляют в больницы

Раненых преимущественно перевозят в университетскую больницу в Толедо и больницу Mancha Centro в Алькасар-де-Сан-Хуане. Часть пострадавших также могут госпитализировать в медицинские учреждения в Сьюдад-Реале. Власти сообщества Мадрид также подготовили места в больницах для раненых.

Представительница властей Кастилии-Ла-Манчи призвала жителей не обращаться в отделения неотложной помощи в Толедо и Алькасар-де-Сан-Хуане без крайней необходимости. Центры донорства крови также призвали людей сдать кровь.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что направляется к месту аварии, и выразил соболезнования семьям жертв. Король Филипп VI также передал соболезнования близким погибших. Железнодорожная компания Renfe сообщила о приостановке движения на линии между Мадридом, Сьюдад-Реалом и Андалусией.

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