W Polsce regularne kursy pociągów Pendolino z prędkością do 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej mogą rozpocząć się we wrześniu 2027 roku. W Ministerstwie Infrastruktury taki wariant określają jako optymistyczny, podczas gdy podstawowym terminem pozostaje połowa grudnia 2027 roku, informuje Interia.

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak oświadczył, że resort dąży do przyspieszenia procesu, aby zdążyć do września. Jednocześnie, jak zaznaczył, ostateczna decyzja ma zostać podjęta wiosną po przeprowadzeniu niezbędnych testów.

Trasa i testy

Centralna Magistrala Kolejowa o długości 224 kilometrów łączy Grodzisk Mazowiecki pod Warszawą z Zawierciem. Ma również odgałęzienie do Krakowa linią nr 64. Po wprowadzeniu prędkości do 250 km/h podróż między Warszawą a Krakowem ma trwać mniej niż dwie godziny.

Podczas nocnego testu Pendolino pokonało trasę z Warszawy do Zawiercia w 69 minut ze średnią prędkością 218 km/h. W materiale zaznaczono, że na niektórych odcinkach magistrali prędkość 250 km/h nie będzie dozwolona, dlatego pociągi będą musiały zwalniać.

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Warunki bezpieczeństwa i zgoda regulatora

Związek zawodowy maszynistów kolejowych sceptycznie ocenia przyspieszenie uruchomienia. Jego przedstawiciele wskazują na stan infrastruktury, taboru i systemów bezpieczeństwa, a także na brak pełnego ogrodzenia torów, które mogłoby ograniczyć dostęp dzikich zwierząt na tory.

Urząd Transportu Kolejowego uważa wrześniowy termin za możliwy, ale podkreśla konieczność terminowego uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji systemu ERTMS — Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym. Po uznaniu wniosku za kompletny regulator ma cztery miesiące na podjęcie decyzji, jednak termin ten często jest wydłużany z powodu błędów lub brakujących dokumentów.

PKP Polskie Linie Kolejowe oświadczyły, że termin zależy od zakończenia prac inwestycyjnych, testów i uzyskania zezwoleń. Spółka poinformowała również, że zamiast pełnego ogrodzenia magistrali planuje używać urządzeń odstraszających zwierzęta sygnałami o zbliżającym się pociągu.

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