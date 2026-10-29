在波兰，Pendolino列车在中央铁路干线以最高时速250公里运行的常态化服务可能于2027年9月开始。基础设施部称这一方案较为乐观，而基准期限仍是2027年12月中旬，Interia报道。

基础设施部副部长彼得·马莱普沙克表示，该部门正寻求加快进程，以赶上9月这一期限。同时，他表示，最终决定将在完成必要测试后于春季作出。

线路与测试

全长224公里的中央铁路干线连接华沙附近的格罗济斯克-马佐维茨基和扎维尔切。该线路还通过64号线设有通往克拉科夫的支线。预计在引入最高时速250公里后，华沙与克拉科夫之间的行程将少于两小时。

在一次夜间测试中，Pendolino列车以218公里的平均时速，在69分钟内完成了从华沙到扎维尔切的行程。报道称，该干线的部分路段将不允许以时速250公里运行，因此列车必须减速。

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安全条件与监管机构许可

铁路司机工会对加快开通持怀疑态度。其代表指出了基础设施、机车车辆和安全系统的状况，以及线路没有全面围栏的问题；全面围栏本可限制野生动物进入铁轨。

波兰铁路运输局认为9月这一期限有可能实现，但强调必须及时获得ERTMS系统投入运营的许可。ERTMS即欧洲铁路交通管理系统。申请被认定为完整后，监管机构有四个月时间作出决定，但这一期限经常因错误或文件缺失而延长。

PKP Polskie Linie Kolejowe表示，期限取决于投资工程、测试和许可的完成情况。该公司还表示，将不对整条干线设置连续围栏，而计划使用通过接近列车信号驱赶动物的设备。

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