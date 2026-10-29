В Польше регулярное движение поездов Pendolino со скоростью до 250 км/ч по Центральной железнодорожной магистрали может начаться в сентябре 2027 года. В Министерстве инфраструктуры такой вариант называют оптимистичным, тогда как базовым сроком остается середина декабря 2027 года, сообщает Interia.

Заместитель министра инфраструктуры Пётр Малепшак заявил, что ведомство стремится ускорить процесс, чтобы успеть к сентябрю. В то же время, по его словам, окончательное решение должно быть принято весной после проведения необходимых испытаний.

Маршрут и испытания

Центральная железнодорожная магистраль длиной 224 километра соединяет Гродзиск-Мазовецкий близ Варшавы с Заверце. Она также имеет ответвление в Краков по линии №64. После введения скорости до 250 км/ч поездка между Варшавой и Краковом, как ожидается, будет занимать менее двух часов.

Во время ночного теста Pendolino преодолел путь из Варшавы в Заверце за 69 минут со средней скоростью 218 км/ч. В материале отмечается, что на отдельных участках магистрали скорость 250 км/ч не будет разрешена, поэтому поездам придется снижать скорость.

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Условия безопасности и разрешение регулятора

Профсоюз машинистов железной дороги скептически оценивает ускорение запуска. Его представители указывают на состояние инфраструктуры, подвижного состава и систем безопасности, а также на отсутствие полного ограждения путей, которое могло бы ограничить выход диких животных на рельсы.

Управление железнодорожного транспорта Польши считает сентябрьский срок возможным, но подчеркивает необходимость своевременно получить разрешение на ввод в эксплуатацию системы ERTMS — Европейской системы управления железнодорожным движением. После признания заявки полной у регулятора есть четыре месяца для принятия решения, однако этот срок часто продлевается из-за ошибок или нехватки документов.

В PKP Polskie Linie Kolejowe заявили, что срок зависит от завершения инвестиционных работ, испытаний и получения разрешений. Компания также сообщила, что вместо сплошного ограждения магистрали планирует использовать устройства, отпугивающие животных сигналами о приближении поезда.

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