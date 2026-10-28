W Wielkiej Brytanii kanclerz John Healey podczas prezentacji budżetu oświadczył, że kraj wyda w tym roku o 14 mld funtów więcej na obsługę długu publicznego. Jak podaje The Guardian, dyscyplina fiskalna jest dla Healeya pierwszym priorytetem na stanowisku kanclerza.

Globalna niepewność

Według Healeya budżet przedstawiono w okresie globalnej niepewności i presji, które wpływają również na mieszkańców kraju. Oświadczył, że rząd zastosuje nowe podejście, aby przeprowadzić Wielką Brytanię przez globalne wstrząsy gospodarcze i dać ludziom nową nadzieję na przyszłość kraju.

Kanclerz zwrócił również uwagę na dyscyplinę fiskalną Rachel Reeves, mówiąc, że podjęła ona konieczne trudne decyzje.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wojna w Iranie i handel

Healey oświadczył, że napięcia handlowe hamują wzrost światowej gospodarki. Powiązał również presję gospodarczą z wojną w Iranie, podkreślając, że Wielka Brytania nie dążyła do tego konfliktu.

Według niego wojna spowodowała wzrost kosztów dla brytyjskich rodzin z powodu wyższych cen energii i rosnących stóp procentowych. Starszy korespondent polityczny The Guardian Peter Walker zauważył, że w swoim pierwszym budżecie Healey mówił o pewnej uldze w kwestii kosztów życia i odejściu od ery Keira Starmera, jednocześnie podkreślając globalną niepewność i wojnę w Iranie.

Czytaj nas na