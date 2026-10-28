В Великобритании канцлер Джон Хили во время представления бюджета заявил, что страна в этом году потратит на обслуживание государственного долга на £14 млрд больше. Как сообщает The Guardian, фискальная дисциплина является первым приоритетом Хили на посту канцлера.

Глобальная неопределенность

По словам Хили, бюджет представлен в период глобальной неопределенности и давления, которые также влияют на жителей страны. Он заявил, что правительство применит новый подход, чтобы провести Великобританию через глобальные экономические потрясения и дать людям новую надежду на будущее страны.

Канцлер также отметил фискальную дисциплину Рейчел Ривз, сказав, что она приняла необходимые сложные решения.

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Война в Иране и торговля

Хили заявил, что торговая напряженность сдерживает рост мировой экономики. Он также связал экономическое давление с войной в Иране, подчеркнув, что Великобритания не стремилась к этому конфликту.

По его словам, война привела к росту расходов британских семей из-за более высоких цен на энергию и повышения процентных ставок. Старший политический корреспондент The Guardian Питер Уокер отметил, что в своем первом бюджете Хили говорил о некоторой передышке в вопросе стоимости жизни и отходе от эпохи Кира Стармера, одновременно подчеркивая глобальную неопределенность и войну в Иране.

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