W Rosji brak legitymacji wojskowej u mężczyzn w wieku poborowym może stanowić podstawę do odmowy przyjęcia dokumentów niezbędnych do uzyskania paszportu zagranicznego. Informują o tym lokalne media, powołując się na materiały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

Według agencji w materiałach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zaznaczono, że bez okazania legitymacji wojskowej obywatelowi może zostać odmówione przyjęcie dokumentów niezbędnych do wydania paszportu zagranicznego. Jednocześnie agencja TASS nie podaje dodatkowych szczegółów i nie wyjaśnia, czy chodzi o zmianę obowiązującej procedury wydawania dokumentów.

Wcześniej legitymacja wojskowa nie była dokumentem obowiązkowym przy ubieganiu się o paszport zagraniczny. Informacje o mężczyznach w wieku poborowym służby migracyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych musiały samodzielnie uzyskiwać w komisjach poborowych.

Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami obrońców praw człowieka, odmowę wydania paszportu zagranicznego wyłącznie z powodu braku legitymacji wojskowej lub nieodbycia służby wojskowej można było zaskarżyć. Ograniczenia w wyjeździe dotyczyły określonych przez prawo kategorii obywateli, w szczególności tych, wobec których wydano decyzję o powołaniu do służby wojskowej lub którzy odbywali służbę wojskową lub zastępczą.

Wydawanie paszportów w Rosji już się opóźnia

Wcześniej Rosjanie podlegający ewidencji wojskowej zgłaszali odmowy wydania paszportów zagranicznych z powodu ograniczeń ze strony komisji wojskowych. Pojawiały się również skargi dotyczące kilkumiesięcznych opóźnień w wydawaniu dokumentów lub wstrzymania ich wydawania.

Mieszkańcy Moskwy i innych dużych miast Rosji skarżyli się również na problemy ze składaniem wniosków za pośrednictwem portalu „Gosusługi”: system regularnie informował o braku wolnych terminów na rejestrację. Według źródła sytuacja ta utrzymuje się od wiosny.

Rosyjski adwokat Maksym Grebeniuk uważa, że władze konsekwentnie rozbudowują system, w ramach którego wnioski obywateli o usługi państwowe umożliwiają sprawdzanie ich statusu ewidencji wojskowej.

Jak twierdzi, aktualne dane w rejestrach ułatwiają wyszukiwanie osób do poboru, a w razie potrzeby – również do mobilizacji.

Wcześniej w Rosji bloger został skazany na prace przymusowe za krytykę mobilizacji i urzędu rekrutacyjnego.

Wcześniej ISW wskazało warunek, pod którym Putin może ogłosić nową mobilizację.

Rosjanie coraz częściej kupują nieruchomości w Tajlandii z obawy przed nową mobilizacją.

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