在俄罗斯，没有军人证的男性将无法获得公共服务

在俄罗斯，适龄服役男性若未持有军人证，可能成为被拒绝受理护照申请的依据。据当地媒体援引俄罗斯联邦内务部资料报道。

据该通讯社报道，内务部文件中指出，若未出示兵籍证，公民申请办理护照的材料可能会被拒收。 不过，塔斯社并未提供更多细节，也未说明这是否意味着现行证件签发程序将发生变更。

此前，军籍证并非办理护照的必备文件。内务部移民部门需自行向征兵办公室查询适龄男性的相关信息。

根据人权活动家的初步解释，仅因未持有军人证或未服兵役而被拒绝签发护照的情况，是可以提出申诉的。 出境限制适用于法律规定的特定类别公民，特别是已被下达征兵决定或正在服兵役或替代役的人员。

俄罗斯已开始延迟签发护照

此前，需接受兵役登记的俄罗斯公民曾反映，因征兵办公室的限制而无法办理护照。此外，还有投诉称护照签发被拖延数月，或办理程序被暂停。

莫斯科及俄罗斯其他大城市的居民还抱怨通过“公共服务”门户网站提交申请时遇到问题：系统经常提示没有可预约的时间。据消息人士称，这种情况自春季以来一直持续。

俄罗斯律师马克西姆·格雷贝纽克认为，当局正在系统性地构建一套机制，通过该机制，公民申请公共服务时，其军事登记状态便能被核查。

据他称，登记册中的实时数据简化了征兵对象的筛选工作，必要时也可用于动员。

此前，俄罗斯一名博主因批评动员政策和征兵办公室而被判处强制劳动。

在此之前，ISW曾指出普京可能宣布新一轮动员的条件。

由于担心再次动员，俄罗斯人正更积极地在泰国购买房产。

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