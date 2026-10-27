В Великобритании двум 24-летним мужчинам предъявили обвинения по Закону о национальной безопасности по делу, связанному с инцидентом на базе Королевских ВВС RAF Fairford в графстве Глостершир. Полиция считает, что один из фигурантов мог помогать Ирану, сообщает Cyprus Mail.

Обвинения фигурантам

Королевская прокурорская служба сообщила, что Мохаммеду Абдулкариму вменяют действия, которые, по версии обвинения, могли существенно способствовать иностранной разведывательной службе. Руководитель британской контртеррористической полиции, помощник комиссара Лоренс Тейлор, заявил, что правоохранители считают: страной, которой мог помогать Абдулкарим, был Иран.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другому обвиняемому, Нуману Эссгиру, вменяют проникновение в запрещенное место 22 августа с целью, которая могла нанести ущерб интересам Великобритании. Ожидалось, что оба мужчины предстанут перед судом позднее в тот же день.

События возле RAF Fairford

RAF Fairford ранее использовалась американскими бомбардировщиками для ударов по Ирану. Их вывели из соображений безопасности вскоре после задержания пяти британцев возле военного объекта на юго-западе Англии утром 27 сентября.

Читай нас в