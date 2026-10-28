Премьер-министр Румынии озвучил главное условие объединения с Молдовой

Объединение Румынии и Молдовы возможно только по воле граждан обоих государств. Об этом заявил премьер-министр Румынии Лука Никулеску во время визита в Кишинев.

Никулеску отметил, что тема объединения присутствует в публичной дискуссии и может подниматься даже в сложных ситуациях. В то же время, по его словам, последнее слово остается за народом.

«Я очень четко заявляю, что это произойдет тогда, когда граждане обоих государств этого захотят», – подчеркнул премьер-министр.

В настоящее время, пояснил Никулеску, Бухарест сосредоточен на другом: укреплении двусторонних отношений и сближении Молдовы с Европейским союзом. По его словам, Румыния стремится развивать связи между двумя странами и помогать соседке на пути к членству в Евросоюзе.

Источник: TVR Moldova

Напомним, Молдова предлагает Украине свою железную дорогу для экспорта товаров в Румынию.

Напомним, что премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл с рабочим визитом в Киев.

Молдова стремится ускорить подписание меморандума о взаимопонимании между операторами энергосистем двух стран — Moldelectrica и «Укрэнерго». Также страна хочет ускорить подготовку к строительству второго контура линии электропередачи «Бельцы — Днестровская ГЭС». Об этом сообщил Василе Тофан.

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