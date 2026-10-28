Прем’єр Румунії озвучив головну умову об’єднання з Молдовою

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Об’єднання Румунії та Молдови можливе лише за волею громадян обох держав. Про це заявив прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску під час візиту до Кишинева.

Нікулеску зазначив, що тема об'єднання присутня в публічній дискусії і може порушуватися навіть у складних ситуаціях. Водночас, за його словами, остаточне слово належить людям.

«Я дуже чітко заявляю, що це станеться тоді, коли громадяни обох держав цього захочуть», – наголосив прем'єр-міністр.

Наразі, пояснив Нікулеску, Бухарест зосереджений на іншому: зміцненні двосторонніх відносин і наближенні Молдови до Європейського союзу. За його словами, Румунія прагне розбудовувати зв'язки між двома країнами та допомагати сусідці на шляху до членства в Євросоюзі.

Джерело: TVR Moldova

Нагадаємо, Молдова пропонує Україні свою залізницю для експорту товарів до Румунії.

Нагадаємо, що Прем’єр Молдови Василе Тофан прибув із робочим візитом до Києва.

Молдова прагне прискорити підписання меморандуму про взаєморозуміння між операторами енергосистем двох країн — Moldelectrica та «Укренерго». Також країна хоче пришвидшити підготовку до будівництва другого кола лінії електропередачі «Бєльці — Дністровська ГЕС». Про це повідомив Василе Тофан.

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