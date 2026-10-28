Zjednoczenie Rumunii i Mołdawii jest możliwe wyłącznie z woli obywateli obu państw. Stwierdził to premier Rumunii Luca Niculescu podczas wizyty w Kiszyniowie.

Niculescu zaznaczył, że temat zjednoczenia pojawia się w debacie publicznej i może być poruszany nawet w trudnych sytuacjach. Jednocześnie, jak powiedział, ostateczne słowo należy do obywateli.

„Z całą stanowczością oświadczam, że dojdzie do tego wtedy, gdy obywatele obu państw będą tego chcieli” – podkreślił premier.

Obecnie, wyjaśnił Niculescu, Bukareszt koncentruje się na czymś innym: wzmacnianiu stosunków dwustronnych i zbliżaniu Mołdawii do Unii Europejskiej. Jak powiedział, Rumunia dąży do rozwijania więzi między obydwoma krajami oraz do wspierania sąsiada na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.

Źródło: TVR Moldova

Przypomnijmy, że Mołdawia oferuje Ukrainie swoją sieć kolejową do eksportu towarów do Rumunii.

Przypomnijmy, że premier Mołdawii Vasile Tofan przybył z wizytą roboczą do Kijowa.

Mołdawia dąży do przyspieszenia podpisania protokołu ustaleń między operatorami systemów energetycznych obu krajów — Moldelectrica i „Ukrenergo”. Kraj ten chce również przyspieszyć przygotowania do budowy drugiej pętli linii elektroenergetycznej „Bălți – Elektrownia Wodna na Dniestrze”. Poinformował o tym Vasile Tofan.

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