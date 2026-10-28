W Polsce zakończono betonowanie głównej konstrukcji nośnej pierwszej nitki estakady ES-26 na drodze ekspresowej S19, budowanej na odcinku Babica–Jawornik w kierunku Barwinka. Obiekt stanie się najwyższą estakadą w kraju: jego najwyższe podpory sięgają 80 metrów. O postępie prac informuje RMF24.

Równoległe konstrukcje o długości ponad kilometra

Ośmioprzęsłowa estakada rozciąga się przez pagórkowaty teren między Żarnową a Godową. Jej całkowita długość wynosi 1082 metry, a szerokość — 29 metrów. Obiekt będzie miał dwie równoległe konstrukcje nośne.

Do budowy podpór wykorzystano 51 800 metrów sześciennych betonu i 9250 ton stali. Najdłuższe przęsło o długości 188 metrów zbudowano metodą nawisową. Metodę tę wybrano ze względu na znaczne różnice wysokości w terenie.

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Prace na odcinku S19 przekroczyły 80%

Z powodu niestabilnego gruntu i trudnego ukształtowania terenu budowniczowie nie mogli zastosować tradycyjnych rusztowań. Do prac wykorzystano specjalistyczne urządzenia do formowania oraz system rurociągów, którymi mieszankę betonową podawano na wysokość kilkudziesięciu metrów.

Teraz wykonawca ma skoncentrować się na budowie drugiej konstrukcji nośnej. Po jej ukończeniu estakada będzie prowadzić ruch w kierunku Rzeszowa, a gotowa konstrukcja pomoże realizować kolejne etapy prac.

Zaawansowanie budowy 11,6-kilometrowego odcinka S19 Babica–Jawornik przekroczyło 80%. Roboty mostowe wykonano w ponad 90%, a drogowe — niemal w 70%. Na tym odcinku budowanych jest także osiem estakad, pięć wiaduktów drogowych i cztery przejścia dla zwierząt. Budowa, prowadzona przez firmę Intercor od lutego 2022 roku, kosztuje ponad 1,2 mld złotych. Oddanie odcinka do użytku zaplanowano na 2027 rok.

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