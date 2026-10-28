波兰已完成S19快速路巴比察—亚沃尔尼克路段、通往巴尔维内克方向的ES-26高架桥首条桥体主承重结构的混凝土浇筑工作。该建筑将成为该国最高的高架桥：其最高桥墩达80米。据RMF24报道，工程正在推进。

长度超过一公里的平行结构

这座八跨高架桥穿越扎尔诺瓦和戈多瓦之间的丘陵地带。其总长为1082米，宽29米。该设施将拥有两条平行的承重结构。

建造桥墩共使用了51,800立方米混凝土和9,250吨钢材。最长的一跨长188米，采用悬臂浇筑法建造。由于当地地形高度差较大，工程选择了这种方法。

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S19路段工程进度超过80%

由于地基不稳定且地形复杂，施工人员无法使用传统脚手架。工程使用了专用成型设备和管道系统，将混凝土混合料输送至数十米高处。

接下来，承包商必须专注于建设第二条承重结构。该结构完成后，高架桥将承担通往热舒夫方向的交通，已建成的结构也将有助于开展后续施工阶段。

全长11.6公里的S19巴比察—亚沃尔尼克路段完成度已超过80%。桥梁工程完成超过90%，道路工程接近70%。该路段还在建设8座高架桥、5座公路立交桥和4处动物通道。由Intercor公司自2022年2月起实施的建设工程耗资超过12亿兹罗提。该路段计划于2027年投入使用。

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