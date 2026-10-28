В Польше завершили бетонирование основной несущей конструкции первой нитки эстакады ES-26 на скоростной дороге S19, которая строится на участке Бабица—Яворник в направлении Барвинка. Сооружение станет самой высокой эстакадой в стране: её самые высокие опоры достигают 80 метров. О ходе работ сообщает RMF24.

Параллельные конструкции длиной более километра

Восьмипролётная эстакада протянулась через холмистую местность между Жарновой и Годовой. Её общая длина составляет 1082 метра, ширина — 29 метров. Объект будет иметь две параллельные несущие конструкции.

Для сооружения опор использовали 51 800 кубометров бетона и 9250 тонн стали. Самый длинный пролёт длиной 188 метров построили методом навесного бетонирования. Этот способ выбрали из-за значительных перепадов высот на местности.

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Работы на участке S19 превысили 80%

Из-за нестабильного грунта и сложного рельефа строители не могли применять традиционные леса. Для работ использовали специализированное формовочное оборудование и систему трубопроводов, по которым бетонную смесь подавали на высоту нескольких десятков метров.

Далее подрядчик должен сосредоточиться на сооружении второй несущей конструкции. После её завершения эстакада будет принимать движение в направлении Жешува, а готовая конструкция поможет выполнять следующие этапы работ.

Готовность 11,6-километрового участка S19 Бабица—Яворник превысила 80%. Мостовые работы выполнены более чем на 90%, дорожные — почти на 70%. На этом участке также строят восемь эстакад, пять дорожных путепроводов и четыре перехода для животных. Строительство, которое компания Intercor ведёт с февраля 2022 года, стоит более 1,2 млрд злотых. Ввод участка в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

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