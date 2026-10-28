У Польщі завершили бетонування першої нитки найвищої естакади — RMF24

У Польщі завершили бетонування головної несучої конструкції першої нитки естакади ES-26 на швидкісній дорозі S19, що будується на ділянці Бабиця—Яворник у напрямку Барвінка. Споруда стане найвищою естакадою в країні: її найвищі опори сягають 80 метрів. Про перебіг робіт повідомляє RMF24.

Паралельні конструкції завдовжки понад кілометр

Восьмипрогонова естакада простягається через горбисту місцевість між Жарновою та Годовою. Її загальна довжина становить 1082 метри, ширина — 29 метрів. Об’єкт матиме дві паралельні несучі конструкції.

Для спорудження опор використали 51 800 кубометрів бетону та 9250 тонн сталі. Найдовший прогін завдовжки 188 метрів збудували методом навісного бетонування. Такий спосіб обрали через значні перепади висот на місцевості.

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Роботи на ділянці S19 перевищили 80%

Через нестабільний ґрунт і складний рельєф будівельники не могли застосувати традиційні риштування. Для робіт використали спеціалізоване формувальне обладнання та систему трубопроводів, якими бетонну суміш подавали на висоту в кілька десятків метрів.

Далі підрядник має зосередитися на спорудженні другої несучої конструкції. Після її завершення естакада прийматиме рух у напрямку Ряшева, а готова конструкція допоможе виконувати наступні етапи робіт.

Готовність 11,6-кілометрової ділянки S19 Бабиця—Яворник перевищила 80%. Мостові роботи виконані більш ніж на 90%, дорожні — майже на 70%. На цій ділянці також споруджують вісім естакад, п’ять дорожніх шляхопроводів і чотири переходи для тварин. Будівництво, яке з лютого 2022 року виконує компанія Intercor, коштує понад 1,2 млрд злотих. Введення ділянки в експлуатацію заплановане на 2027 рік.

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