Wpis Sikorskiego na temat prezydenta Nawrockiego wywołał skandal w Polsce

Prowokacyjny wpis ministra spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego w serwisie X dotyczący sprawy sądowej w związku z pozwem prezydenta Karola Nawrockiego wywołał ostrą reakcję ze strony Kancelarii Prezydenta oraz partii „Prawo i Sprawiedliwość”. Komentując ujawnione 27 października zeznania przed Sądem Okręgowym w Warszawie, minister zadał publicznie pytanie: „Jak to się właściwie nazywa: sutener, swat czy alfons?”, co wywołało oburzenie przedstawicieli zespołu prezydenckiego.

W odpowiedzi szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Marcin Przydaż oraz poseł „PiS” Radosław Fogel publicznie określili wpis dyplomaty jako niepoprawny i niegrzeczny. Kontrowersyjna sprawa dotyczy opublikowanego w maju 2025 roku artykułu serwisu Onet, w którym sugerowano rzekomy udział Nawrockiego w organizowaniu usług o charakterze intymnym w czasie, gdy pracował jako ochroniarz w hotelu Grand Hotel w Sopocie. Prezydent całkowicie zaprzecza zarzutom i kontynuuje postępowanie sądowe przeciwko wydawnictwu Ringier Axel Springer Polska w celu ochrony swojej reputacji biznesowej.

Źródło: RMF24.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył na 18 stycznia 2027 r. przesłuchanie prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie cywilnej o ochronę osobistych praw niemajątkowych przeciwko spółce Ringier Axel Springer Polska, właścicielowi portalu Onet.

Sąd rozpatruje pozew związany z dochodzeniem przeprowadzonych przez serwis Onet w sprawie domniemanego udziału prezydenta Polski Karola Nawrockiego w organizowaniu spotkań gości Grand Hotelu z kobietami. Sprawa dotyczy zarzutów związanych z prostytucją w hotelu.

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