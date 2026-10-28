西科尔斯基关于纳沃茨基总统的帖子在波兰引发了轩然大波

波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基在X平台就卡罗尔·纳沃茨基总统提起的诉讼案发表的一则挑衅性帖文，引发了总统办公室和“法律与公正”党的强烈反应。 在评论10月27日华沙地区法院解密的证词时，这位部长公开提问：“哪种说法更准确：皮条客、拉皮条者还是男妓？”，此举引发了总统团队代表的愤慨。

作为回应，总统国际政策办公室主任马尔钦·普希达奇和“法律与公正”党议员拉多斯拉夫·福格尔公开指称这位外交官的帖子不恰当且粗鲁。 这起争议事件源于Onet网站2025年5月的一篇报道，称纳夫罗茨基在索波特Grand Hotel担任保安期间，涉嫌参与组织性服务。 该总统完全否认相关指控，并继续对Ringier Axel Springer Polska出版社提起诉讼，以维护其商业声誉。

来源：RMF24。

波兰华沙地区法院已定于2027年1月18日，就卡罗尔·纳沃茨基总统针对Onet门户网站所有者Ringier Axel Springer Polska公司提起的保护人身非财产权的民事诉讼案，传唤其出庭作证。

法院正在审理一起与Onet媒体调查相关的诉讼，该调查涉及波兰总统卡罗尔·纳沃茨基可能参与为Grand Hotel的客人安排与女性会面的事件。该案涉及与酒店内卖淫活动相关的指控。

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