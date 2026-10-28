Пост Сикорского о президенте Навроцком вызвал скандал в Польше

Провокационный пост главы МИД Польши Радослава Сикорского в сети X, касающийся судебного дела по иску президента Кароля Навроцкого, вызвал резкую реакцию со стороны Администрации президента и партии «Право и справедливость». Комментируя рассекреченные 27 октября показания в Окружном суде Варшавы, министр задал публичный вопрос: «Как правильно: сутенер, сводник или альфонс?», чем вызвал возмущение представителей президентской команды.

В ответ глава Бюро международной политики президента Марчин Пшидач и народный депутат от «ПиС» Радослав Фогель публично назвали пост дипломата некорректным и грубым. Скандальное дело касается публикации издания Onet от мая 2025 года о якобы причастности Навроцкого к организации услуг интимного характера во время его работы охранником в отеле Grand Hotel в Сопоте. Президент полностью отрицает обвинения и продолжает судебный процесс против издательства Ringier Axel Springer Polska с целью защиты своей деловой репутации.

Источник: RMF24.

Окружной суд в Варшаве, Польша, назначил на 18 января 2027 года заслушивание президента Кароля Навроцкого по гражданскому делу о защите личных неимущественных прав против компании Ringier Axel Springer Polska, владельца портала Onet.

В суде рассматривается иск, связанный с расследованием издания Onet о возможной причастности президента Польши Кароля Навроцкого к организации встреч гостей Grand Hotel с женщинами. Дело касается обвинений, связанных с проституцией в отеле.

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