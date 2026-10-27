Pomimo wznowienia działalności Starlink na Ukrainie nadal istnieje ryzyko wprowadzenia nowych ograniczeń w zakresie łączności satelitarnej. W przededniu wyborów do Kongresu USA nasila się spór wokół Elona Muska, którego działalność gospodarcza zależy od kontraktów rządowych w USA.

Amerykański komentator polityczny Jurij Raszkow wyjaśnił w programie telewizji „24 Kanal”, dlaczego sytuacja Elona Muska może ulec zmianie po głosowaniu 3 listopada. Zasugerował również, że stabilność łączności satelitarnej dla ukraińskich sił zbrojnych może ponownie znaleźć się w niebezpieczeństwie.

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski publicznie odpowiedział Elonowi Muskowi, który oskarżał Ukrainę o korupcję i podawał w wątpliwość wykorzystanie amerykańskich środków. Polski dyplomata przypomniał, że kraje europejskie płacą za usługi łączności satelitarnej, z których korzysta Ukraina, a nie otrzymują ich za darmo.

Rashkin poparł taką reakcję Warszawy. Uważa on, że europejscy sojusznicy powinni otwarcie wyrażać sprzeciw wobec decyzji amerykańskich władz, ponieważ milczenie może jedynie zachęcać Donalda Trumpa do dalszego wywierania presji.

„Polska powinna wydawać oświadczenia, pokazywać, że jest niezadowolona z obecnej sytuacji. W przeciwnym razie Trump uzna, że prawdopodobnie wszystko ci odpowiada. To znaczy, że jesteś słaby, milczysz, nie zabierasz głosu. A trzeba zabierać głos” – wyjaśnił Raszkin.

Sytuacja samego Muska również staje się coraz trudniejsza. Według oceny komentatora miliarder jest obecnie znacznie bardziej zależny od amerykańskiego prezydenta niż Trump od niego, pomimo ogromnych wpływów politycznych właściciela SpaceX.

Rashkin wiąże tę zależność nie tylko z interesami finansowymi firm Muska, ale także z jego udziałem w amerykańskiej polityce. Miliarder zainwestował setki milionów dolarów we wsparcie kampanii wyborczych, podczas gdy jego przedsiębiorstwa nadal otrzymują znaczące zamówienia rządowe.

„Chłopak ma dobre kontrakty z państwem. Ale kontrakty można odebrać, a chłopak Elon Musk musi to rozumieć. Dlatego właśnie zainwestował ponad 400 milionów dolarów w te wybory” – zauważył amerykański komentator.

Według przypuszczeń Raszkina poparcie dla Trumpa stało się dla Muska sposobem na ochronę swoich długoterminowych interesów biznesowych. Jednak taka strategia może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, jeśli po wyborach pozycja polityczna amerykańskiego prezydenta ulegnie osłabieniu.

Przeciwko wpływom Muska tworzy się już koalicja przedstawicieli obu amerykańskich partii. Republikanie i Demokraci, jak wyjaśnił komentator, mogą wykorzystać uprawnienia ustawodawcze do zbadania działalności jego firm, kontraktów rządowych oraz ewentualnych konfliktów interesów.

Pomimo przywrócenia łączności satelitarnej Raskin nie uważa, by problem został ostatecznie rozwiązany. Najbliższym sprawdzianem będą wybory do Kongresu USA, po których sytuacja polityczna może ulec zmianie.

Obserwator przypuszcza, że obecne przywrócenie działania systemu nie gwarantuje jego stabilności w przyszłości. Zaproponował, aby ocenić sytuację już następnego dnia po głosowaniu, kiedy stanie się jaśniejsze, jak będą się rozwijać relacje między Trumpem, Maskiem i amerykańskimi ustawodawcami.

„Starlink został przywrócony, ale do wyborów pozostało już bardzo niewiele czasu. Zobaczymy więc, czy 4 listopada Starlink będzie działał. To po pierwsze” – zauważył Raszkina.

Problem wykracza daleko poza ramy ostatniego konfliktu. Ukraina i jej partnerzy w znacznym stopniu polegają na technologiach SpaceX, a stworzenie pełnoprawnej alternatywy wymaga znacznych zasobów i czasu.

Nawet firmy, które próbują konkurować z Muskiem w branży satelitarnej, korzystają z rakiet SpaceX do wystrzeliwania własnych satelitów. Zdaniem Raszkina taka sytuacja jest wynikiem wieloletniego niedostatecznego rozwoju niezależnych możliwości technologicznych.

Partnerzy europejscy już rozważają stworzenie własnych systemów łączności satelitarnej, w szczególności na potrzeby Ukrainy. Kanada również planuje rozwijać odpowiednie projekty, jednak ich realizacja nie może natychmiast wyeliminować obecnej zależności.

„Kanada zamierza teraz coś zrobić. Przyznali fundusze, ale działania rozpoczną dopiero pod koniec roku. A my mówimy o 3 listopada. To właśnie pokazuje, że Putin ma okno możliwości, które stopniowo się zawęża” – wyjaśnił amerykański obserwator.

Rashkin uważa, że Kreml może próbować wykorzystać okres niepewności politycznej w USA, dopóki alternatywne technologie łączności satelitarnej pozostają niedostępne na niezbędną skalę.

Państwa europejskie rozważają już możliwości zapewnienia Ukrainie niezależnej łączności satelitarnej. Jednak do czasu pojawienia się takich systemów ukraińska obrona będzie nadal zależała od funkcjonowania istniejącej infrastruktury, a jej stabilność pozostanie ważną kwestią po wyborach w USA.

Źródło: 24 Kanal

Przypomnijmy, że Musk wyjaśnił ograniczenia dotyczące Starlink dla Sił Zbrojnych Ukrainy ryzykiem ataków odwetowych.

Wcześniej Zełenski opowiedział, w jaki sposób udało się odblokować Starlink.

Tymczasem Ministerstwo Obrony Ukrainy odnotowało wznowienie działania Starlink z prędkością ponad 400 km/h.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, żądając zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink przeznaczonej dla ukraińskich sił zbrojnych.

Premier Kanady Mark Carney stwierdził, że sytuacja związana z systemem Starlink podczas wojny na Ukrainie pogłębiła obawy Ottawy dotyczące uzależnienia od zagranicznych technologii. Podkreślił konieczność dywersyfikacji dostawców w celu ochrony suwerenności kraju.

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