尽管Starlink在乌克兰已恢复运营，但卫星通信面临新限制的风险依然存在。在美国国会选举前夕，围绕埃隆·马斯克的对峙日益加剧，而他的商业活动依赖于美国政府合同。

美国政治评论员尤里·拉什金在24频道的直播中解释了为何埃隆·马斯克的处境可能会在11月3日投票后发生变化。 他还推测，乌克兰军方卫星通信的稳定性可能再次面临威胁。

波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基公开回应了埃隆·马斯克——后者曾指责乌克兰存在腐败问题，并对美国资金的使用提出质疑。 这位波兰外交官指出，欧洲各国为乌克兰使用的卫星通信服务支付了费用，并非免费获得。

拉什金支持华沙的这一反应。他认为，欧洲盟友需要公开表达对美国领导层决定的反对，因为沉默只会鼓励唐纳德·特朗普施加进一步的压力。

“波兰需要发表声明，表明自己对当前局势的不满。否则，特朗普会认为你大概对一切都感到满意。也就是说，你表现得软弱，保持沉默，不发声。而实际上，你必须发声，”拉什金解释道。

马斯克本人的处境也日益复杂。据这位评论员评估，尽管SpaceX所有者拥有巨大的政治影响力，但这位亿万富翁目前对美国总统的依赖程度，远高于特朗普对他所依赖的程度。

拉什金将这种依赖性不仅归因于马斯克旗下公司的经济利益，还归因于他参与美国政治。这位亿万富翁投入了数亿美元支持竞选活动，与此同时，他的企业继续获得大量政府订单。

“这小子和政府签了不错的合同。但合同随时可能被撤销，伊隆·马斯克这小子应该明白这一点。这就是他为何向此次大选投入了超过4亿美元的原因，”这位美国评论员指出。

据拉什金推测，对特朗普的支持对马斯克而言，是一种保护其长期商业利益的方式。然而，如果美国总统在选举后政治地位削弱，这一策略可能无法奏效。

目前，美国两党代表正联合起来对抗马斯克的影响力。这位评论员解释道，共和党和民主党可能会利用立法权，对其公司运营、政府合同以及潜在的利益冲突进行审查。

尽管卫星通信已恢复，拉什金并不认为问题已彻底解决。美国国会选举将成为下一场考验，此后政治局势可能会发生变化。

这位评论员推测，当前系统的恢复并不保证其今后的稳定性。他建议在投票次日重新评估局势，届时特朗普、马斯克与美国立法者之间的关系将如何发展会更加明朗。

“Starlink服务已恢复，但距离选举只剩下很短的时间了。因此，让我们拭目以待，看看11月4日Starlink能否正常运行。这是首要问题，”拉什金指出。

这个问题远不止于最近的冲突。乌克兰及其合作伙伴在很大程度上依赖SpaceX的技术，而建立一个完整的替代方案需要大量的资源和时间。

即使是那些试图在卫星领域与马斯克竞争的公司，也使用SpaceX的火箭来发射自己的卫星。拉什金认为，这种情况是多年来独立技术能力发展不足的结果。

欧洲合作伙伴已经在讨论建立自己的卫星通信系统，特别是为了满足乌克兰的需求。加拿大也计划发展相关项目，但这些项目的实施无法立即消除当前的依赖。

“加拿大目前正准备采取行动。他们已经提供了资金，但要到年底前才会开始着手实施。 而我们讨论的是11月3日。这恰恰表明，普京拥有一个机会窗口，但这个窗口正在逐渐缩小，”这位美国评论员解释道。

拉什金认为，在替代性卫星通信技术尚无法达到所需规模的情况下，克里姆林宫可能会试图利用美国国内的政治不确定期。

欧洲各国已经在探讨为乌克兰提供独立卫星通信的可能性。然而，在这些系统投入使用之前，乌克兰的国防仍将依赖现有基础设施的运行，而其稳定性在美國大选后仍将是一个重要问题。

来源：24频道

需要指出的是，马斯克曾解释称，对乌克兰武装部队实施Starlink限制是出于担心遭到报复性打击。

此前，泽连斯基曾讲述了如何成功解锁Starlink服务。

与此同时，乌克兰国防部确认Starlink已恢复运行，速度超过400公里/小时。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普曾亲自致电SpaceX公司创始人埃隆·马斯克，要求取消针对乌克兰军方的Starshield（Starlink卫星系统的军用版本）在速度和运行方面的限制。

加拿大总理马克·卡尼表示，乌克兰战争期间Starlink所面临的状况，加剧了渥太华对依赖外国技术的担忧。他强调，为了维护国家主权，必须实现供应商多元化。

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