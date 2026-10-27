Starlink для Украины могут вновь ограничить после выборов в США

Несмотря на возобновление работы Starlink в Украине, риск введения новых ограничений на спутниковую связь сохраняется. Накануне выборов в Конгресс США обостряется противостояние вокруг Илона Маска, бизнес которого зависит от государственных контрактов США.

Американский политический обозреватель Юрий Рашкин в эфире 24 Канала объяснил, почему положение Илона Маска может измениться после голосования 3 ноября. Он также предположил, что стабильность спутниковой связи для украинских военных вновь может оказаться под угрозой.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично ответил Илону Маску, который обвинял Украину в коррупции и ставил под сомнение использование американских средств. Польский дипломат напомнил, что европейские страны оплачивают услуги спутниковой связи, которыми пользуется Украина, а не получают их бесплатно.

Рашкин поддержал такую реакцию Варшавы. Он считает, что европейским союзникам нужно открыто выражать несогласие с решениями американского руководства, ведь молчание может лишь поощрять Дональда Трампа к дальнейшему давлению.

«Польше нужно делать заявления, показывать, что она недовольна происходящим. Иначе Трамп считает, что тебя, видимо, всё устраивает. То есть ты слаб, молчишь, не выступаешь. А нужно выступать», — пояснил Рашкин.

Ситуация для самого Маска тоже усложняется. По оценке обозревателя, миллиардер сейчас зависит от американского президента гораздо больше, чем Трамп от него, несмотря на огромное политическое влияние владельца SpaceX.

Рашкин связывает эту зависимость не только с финансовыми интересами компаний Маска, но и с его участием в американской политике. Миллиардер вложил сотни миллионов долларов в поддержку избирательных кампаний, в то время как его бизнес продолжает получать значительные государственные заказы.

«У парня хорошие контракты с государством. Но контракты можно отобрать, и парень Илон Маск должен это понимать. Поэтому он и вложил более 400 миллионов долларов в эти выборы», — отметил американский обозреватель.

По предположению Рашкина, поддержка Трампа для Маска стала способом защитить свои долгосрочные бизнес-интересы. Однако такая стратегия может не сработать, если политические позиции американского президента после выборов ослабнут.

Против влияния Маска уже формируется коалиция представителей обеих американских партий. Республиканцы и демократы, как пояснил обозреватель, могут использовать законодательные полномочия для проверки деятельности его компаний, государственных контрактов и возможных конфликтов интересов.

Несмотря на восстановление спутниковой связи, Рашкин не считает проблему окончательно решенной. Ближайшим испытанием станут выборы в Конгресс США, после которых политическая обстановка может измениться.

Обозреватель предполагает, что нынешнее возобновление работы системы не гарантирует её стабильности в дальнейшем. Он предложил оценивать ситуацию уже на следующий день после голосования, когда станет понятнее, как будут развиваться отношения между Трампом, Маском и американскими законодателями.

«Starlink возобновил работу, но до выборов осталось совсем немного. Поэтому посмотрим, будет ли Starlink 4 ноября. Это во-первых», — отметил Рашкин.

Проблема выходит далеко за пределы последнего конфликта. Украина и её партнёры в значительной степени зависят от технологий SpaceX, а создание полноценной альтернативы требует значительных ресурсов и времени.

Даже компании, которые пытаются конкурировать с Маском в спутниковой отрасли, используют ракеты SpaceX для запуска собственных аппаратов. По мнению Рашкина, такая ситуация стала следствием многолетнего недостаточного развития независимых технологических возможностей.

Европейские партнеры уже обсуждают создание собственных систем спутниковой связи, в частности для нужд Украины. Канада также планирует развивать соответствующие проекты, однако их реализация не может немедленно устранить нынешнюю зависимость.

«Канада сейчас собирается что-то делать. Они выделили финансирование, но начнут действовать только ближе к концу года. А мы говорим о 3 ноября. Это как раз показывает, что у Путина есть окно возможностей, которое постепенно сужается», — пояснил американский обозреватель.

Рашкин считает, что Кремль может попытаться использовать период политической неопределённости в США, пока альтернативные технологии спутниковой связи остаются недоступными в необходимом масштабе.

Европейские государства уже рассматривают возможности обеспечить Украину независимой спутниковой связью. Однако до появления таких систем украинская оборона по-прежнему будет зависеть от работы имеющейся инфраструктуры, а ее стабильность останется важным вопросом после американских выборов.

Источник: 24 Канал

Напомним, Маск объяснил ограничения Starlink для ВСУ риском ответных ударов.

Ранее Зеленский рассказал, как удалось разблокировать Starlink.

Между тем Минобороны Украины зафиксировало возобновление работы Starlink со скоростью более 400 км/ч.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ситуация со Starlink во время войны в Украине усилила обеспокоенность Оттавы зависимостью от иностранных технологий. Он подчеркнул необходимость диверсификации поставщиков, чтобы защитить суверенитет страны.

Читай нас в