W Polsce prezydent Karol Nawrocki mianuje ministra finansów Andrzeja Domańskiego wicepremierem, poinformował rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Wniosek dotyczący zmiany kadrowej w rządzie złożył prezydentowi premier Donald Tusk.

Oświadczenie rzecznika prezydenta

Jak informuje Interia, Leśkiewicz oświadczył, że gdy premier zwraca się do prezydenta z wnioskiem o zmianę składu Rady Ministrów, głowa państwa działa zgodnie z przepisami polskiej konstytucji. Według niego akt powołania Domańskiego zostanie dokonany.

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Zmiany w ministerstwie

Rzecznik poinformował również, że prezydent zatwierdzi powołanie następcy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W ostatnich dniach ze stanowisk w tym resorcie zrezygnowali jego szefowa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz jej zastępca Jan Szyszko.

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