В Польше президент Кароль Навроцкий назначит министра финансов Анджея Доманьского вице-премьер-министром, сообщил пресс-секретарь главы государства Рафал Леськевич. Представление о кадровом изменении в правительстве премьер-министр Дональд Туск направил президенту.

Заявление пресс-секретаря президента

Как сообщает Interia, Леськевич заявил, что когда премьер обращается к президенту с представлением об изменении состава Совета министров, глава государства действует в соответствии с положениями польской конституции. По его словам, акт о назначении Доманьского будет осуществлён.

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Изменения в министерстве

Пресс-секретарь также сообщил, что президент утвердит назначение преемника Катажины Пельчинской-Наленч в Министерстве фондов и региональной политики. В последние дни с должностей в этом ведомстве ушли в отставку его руководительница Катажина Пельчинская-Наленч и её заместитель Ян Шишко.

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