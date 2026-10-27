Правительство Германии подтвердило, что не рассматривает вопрос о запуске «Северного потока-2»

Федеральное правительство Германии заявило, что вопрос о вводе в эксплуатацию российского газопровода Nord Stream 2 («Северный поток-2») в настоящее время не рассматривается. Процедура его сертификации по-прежнему приостановлена. Об этом говорится в ответе федерального правительства на парламентский запрос депутатов ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдН).

«Для федерального правительства вопрос ввода в эксплуатацию Nord Stream 2, таким образом, не стоит. Кроме того, процедура сертификации Nord Stream 2 остается приостановленной», — отмечается в документе.

В ответе правительства напомнили, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Москва в течение 2022 года по политическим мотивам постепенно сокращала поставки трубопроводного газа в Германию. Еще до диверсий на газопроводах в сентябре 2022 года Россия полностью прекратила поставки газа по этому маршруту.

«Россия доказала, что она не является надежным партнером в области энергетического сотрудничества», — говорится в ответе федерального правительства.

Немецкие власти также отметили, что Россия направляет доходы от экспорта энергоносителей на продолжение агрессивной войны против Украины.

В Берлине подчеркнули, что Европейский Союз ввел масштабные санкции против российского энергетического сектора. Кроме того, в рамках стратегии REPowerEU ЕС стремится полностью прекратить энергетические отношения с Россией.

Федеральное правительство Германии полностью поддерживает этот курс, в частности санкции против газопроводов «Северный поток», введенные в рамках 18-го пакета санкций ЕС в июле 2025 года.

В то же время в ответе на вопрос об американских санкциях против «Северного потока-2» немецкое правительство выразило озабоченность в отношении экстерриториальных ограничений.

Берлин заявил, что принципиально выступает против экстерриториальных санкций третьих государств, если у них нет достаточных правовых оснований для распространения своей юрисдикции.

Таким образом, позиция федерального правительства остается неизменной: запуск «Северного потока-2» не рассматривается, а процедура сертификации газопровода не возобновлена.

Об этом свидетельствует ответ федерального правительства на парламентский запрос депутатов ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдН).

До этого в Гамбурге начался суд над бывшим украинским военным Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в организации подрыва газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года. У здания суда собрались десятки людей на акцию в поддержку обвиняемого.

В Германии предъявили обвинение украинцу Сергею Кузнецову по делу «Северного потока».

Германия обновила европейский ордер на арест Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». В ордер добавили квалификацию «военное преступление».

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