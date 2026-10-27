德国联邦政府表示，目前尚未考虑俄罗斯“北溪-2”天然气管道的投运问题。 该管道的认证程序仍处于暂停状态。这是联邦政府在回应极右翼政党“德国选择党”（AfD）议员的议会质询时所作的表态。

“因此，对联邦政府而言，‘北溪-2’投运的问题并不存在。此外，‘北溪-2’的认证程序仍处于暂停状态，”文件中指出。

政府在答复中指出，自俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，莫斯科出于政治动机，在2022年期间逐步削减了向德国供应的管道天然气。 早在2022年9月天然气管道发生破坏事件之前，俄罗斯就已经完全停止了通过该路线的天然气供应。

“俄罗斯已经证明，它并非能源合作中的可靠伙伴，”联邦政府的答复中写道。

德国当局还指出，俄罗斯正将能源出口所得用于延续对乌克兰的侵略战争。

柏林方面强调，欧盟已对俄罗斯能源部门实施了大规模制裁。此外，作为“REPowerEU”战略的一部分，欧盟正致力于彻底终止与俄罗斯的能源关系。

德国联邦政府完全支持这一方针，特别是2025年7月在欧盟第18轮制裁方案框架内针对“北溪”天然气管道实施的制裁。

与此同时，在回答有关美国对“北溪-2”项目实施制裁的问题时，德国政府对域外限制措施表达了保留意见。

柏林方面声明，如果第三国缺乏将管辖权延伸至境外所需的充分法律依据，则原则上反对其实施域外制裁。

因此，联邦政府的立场保持不变：“北溪-2”项目不会被考虑投入运营，且该天然气管道的认证程序尚未恢复。

联邦政府对极右翼政党“德国选择党”（AfD）议员提出的议会质询所作的答复印证了这一点。

此前，汉堡已开始对前乌克兰军人谢尔盖·库兹涅佐夫进行审判，他被指控于2022年9月策划了“北溪”天然气管道的爆炸事件。 数十人聚集在法院大楼外，举行声援被告的示威活动。

德国已就“北溪”案对乌克兰人谢尔盖·库兹涅佐夫提出指控。

德国更新了针对弗拉基米尔·茹拉夫廖夫的欧洲逮捕令，他涉嫌参与“北溪”天然气管道爆炸案。逮捕令中新增了“战争罪”的指控。

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