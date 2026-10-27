Rząd federalny Niemiec oświadczył, że kwestia oddania do użytku rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2 („Północny Strumień 2”) nie jest obecnie rozpatrywana. Procedura jego certyfikacji pozostaje zawieszona. Informacja ta zawarta jest w odpowiedzi rządu federalnego na interpelację posłów skrajnie prawicowej partii „Alternatywa dla Niemiec” (AdN).

„Dla rządu federalnego kwestia oddania do eksploatacji Nord Stream 2 nie stoi zatem na porządku dziennym. Ponadto procedura certyfikacji Nord Stream 2 pozostaje zawieszona” – zaznaczono w dokumencie.

W odpowiedzi rządu przypomniano, że po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę Moskwa w ciągu 2022 roku, kierując się motywami politycznymi, stopniowo ograniczała dostawy gazu rurociągowego do Niemiec. Jeszcze przed aktami sabotażu na gazociągach we wrześniu 2022 roku Rosja całkowicie wstrzymała dostawy gazu tą trasą.

„Rosja udowodniła, że nie jest wiarygodnym partnerem we współpracy energetycznej” – czytamy w odpowiedzi rządu federalnego.

Władze niemieckie zaznaczyły również, że Rosja przeznacza dochody z eksportu surowców energetycznych na kontynuację agresywnej wojny przeciwko Ukrainie.

W Berlinie podkreślono, że Unia Europejska wprowadziła szeroko zakrojone sankcje wobec rosyjskiego sektora energetycznego. Ponadto w ramach strategii REPowerEU UE dąży do całkowitego zerwania stosunków energetycznych z Rosją.

Rząd federalny Niemiec w pełni popiera ten kierunek działań, w szczególności sankcje wobec gazociągów Nord Stream, wprowadzone w ramach 18. pakietu sankcji UE w lipcu 2025 roku.

Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie dotyczące amerykańskich sankcji wobec Nord Stream 2 rząd niemiecki wyraził zastrzeżenia co do ograniczeń eksterytorialnych.

Berlin oświadczył, że zasadniczo sprzeciwia się sankcjom eksterytorialnym państw trzecich, o ile nie mają one wystarczających podstaw prawnych do rozszerzenia swojej jurysdykcji.

W związku z tym stanowisko rządu federalnego pozostaje niezmienne: uruchomienie „Północnego Strumienia 2” nie jest rozważane, a procedura certyfikacji gazociągu nie została wznowiona.

Świadczy o tym odpowiedź rządu federalnego na interpelację posłów skrajnie prawicowej partii „Alternatywa dla Niemiec” (AdN).

Wcześniej w Hamburgu rozpoczął się proces byłego ukraińskiego żołnierza Siergieja Kuzniecowa, oskarżonego o zorganizowanie wysadzenia gazociągów „Północny Strumień” we wrześniu 2022 roku. Przed budynkiem sądu zgromadziły się dziesiątki osób, aby wyrazić poparcie dla oskarżonego.

W Niemczech postawiono zarzuty Ukraińcowi Siergiejowi Kuzniecowowi w sprawie gazociągów „Północny Strumień”.

Niemcy zaktualizowały europejski nakaz aresztowania Władimira Żurawlewa, podejrzanego o udział w wysadzeniu gazociągów „Północny Strumień”. Do nakazu dodano kwalifikację „zbrodnia wojenna”.

Czytaj nas na