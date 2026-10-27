Президент Польщі призначить міністра Доманського віцепрем’єром — Interia

У Польщі президент Кароль Навроцький призначить міністра фінансів Анджея Доманського віцепрем’єр-міністром, повідомив речник глави держави Рафал Леськевич. Подання щодо кадрової зміни в уряді до президента подав прем’єр-міністр Дональд Туск.

Заява речника президента

Як повідомляє Interia, Леськевич заявив, що коли прем’єр звертається до президента з поданням про зміну складу Ради міністрів, глава держави діє відповідно до положень польської конституції. За його словами, акт про призначення Доманського буде здійснено.

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Зміни в міністерстві

Речник також повідомив, що президент затвердить призначення наступника Катажини Пельчинської-Наленч у Міністерстві фондів і регіональної політики. Останніми днями з посад у цьому відомстві подали у відставку його керівниця Катажина Пельчинська-Наленч та її заступник Ян Шишко.

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