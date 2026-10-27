Защитники животных спасли западную равнинную гориллу по имени Били, которую браконьеры похитили ещё в раннем возрасте. Сейчас животное проходит адаптацию в центре спасения, а впоследствии его планируют вернуть в естественную среду обитания.

Специалисты до сих пор не могут точно определить, где родилась Били. Среди возможных мест её происхождения — Камерун, Габон или Республика Конго. Вероятно, браконьеры могли убить многих или даже всех членов её семьи, чтобы забрать детёныша и продать его. Почти всю свою жизнь горилла провела в центре спасения животных на юге Нигерии.

В августе 2023 года неправительственная организация Focused Conservation провела секретную операцию, которая завершилась арестом и осуждением двух мужчин.

Белу, которой было всего несколько месяцев, изъяла Специальная служба таможенного контроля Нигерии. Таможенники не знали, что с ней делать и как о ней заботиться.

Били отвезли в центр реабилитации диких животных «Дрилл Ранч». По словам приматолога Линдси Маесс, животное было больным и покрыто грибковой инфекцией. Однако случай с Били можно назвать «чудом», ведь «более 80% горилл, попадающих в руки торговцев, не выживают».

Маесс объяснила, что детеныши, становящиеся жертвами торговли, лишаются важного для развития материнского молока и становятся чрезвычайно уязвимыми к болезням. Некоторые из них перестают есть и теряют силы из-за сильного эмоционального стресса.

Психологическая травма Били была очень глубокой. Она начинала кричать, как только видела коробку или клетку, а первые три месяца спала, крепко прижавшись к зоозащитникам.

Помогли Били два шимпанзе, которых также изъяли у торговцев. Они стали для неё «лучшими друзьями» и помогли ей «выйти из своей скорлупы».

Однако зоозащитники понимали, что Били не может постоянно находиться в центре. 21 сентября этого года гориллу перевезли в заповедник Чимпунга (Республика Конго). Когда животное выпустили в вольер, она стремительно выбежала на открытое пространство, а затем потянулась к смотрителю, который взял её на руки и отнёс в лес.

Ветеринар Ребека Атенсия рассказала, что Били очень хорошо освоилась и проявила себя как «очень выносливая молодая горилла».

В заповеднике есть как крытые, так и открытые вольеры, охватывающие лесные и саванные территории. После 40 дней карантина и прохождения медицинского осмотра гориллу познакомят с более молодой самкой по имени Мозамбик, которая уже обитает в заповеднике. Вместе они смогут развивать свои социальные навыки и учиться соответствующему поведению.

Если всё пойдёт по плану, впоследствии обеих горилл могут перевезти в заповедник Лесио-Луна (Республика Конго) — природоохранную территорию площадью 173 000 гектаров.

«Мы надеемся, что со временем эта группа сможет пройти полный курс реабилитации и реинтродукции, чтобы в конечном итоге вернуться к жизни в дикой природе. Они получат второй шанс на нормальную жизнь», — отметила доктор Атенсия.

Незаконная торговля на 20 миллиардов долларов

Осиротевшие гориллы когда-то были побочным продуктом торговли мясом диких животных, но сегодня детеныши чаще становятся объектами торговли.

Focused Conservation – это некоммерческая организация, базирующаяся в США, которая занимается разоблачением сетей торговли дикими животными. Покупка и продажа часто осуществляются в открытом интернете, и люди «открыто» рекламируют животных.

Нигерия является ключевым пунктом для вывоза диких животных с континента: мертвых животных (или изделия из них) обычно отправляют по морю, а живых — воздушным транспортом.

Недавно страна разработала национальную стратегию борьбы с преступлениями против дикой природы и лесных ресурсов, предусматривающую усиление правоохранительных мер и обучение представителей судебной системы. В 2021 году таможенная служба создала Специальный отдел по делам дикой природы (Special Wildlife Office – SWO) – следственное подразделение, работающее в партнерстве с организацией Focused Conservation. Именно благодаря этому сотрудничеству удалось изъять белых слонов.

По оценкам Интерпола, ежегодный объем преступлений, связанных с дикой природой, достигает 20 миллиардов долларов. В период с 15 сентября по 15 октября 2025 года было изъято почти 30 000 живых животных, в том числе более 200 приматов.

Источник: CNN.

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