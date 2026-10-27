Obrońcy zwierząt uratowali gorylę równinną zachodnią o imieniu Bili, którą kłusownicy porwali jeszcze w młodym wieku. Obecnie zwierzę przechodzi proces adaptacji w ośrodku ratunkowym, a w przyszłości planuje się przywrócić ją do środowiska naturalnego.

Specjaliści nadal nie są w stanie dokładnie ustalić, gdzie urodziła się Bili. Wśród możliwych miejsc jej pochodzenia znajdują się Kamerun, Gabon lub Republika Konga. Prawdopodobnie kłusownicy mogli zabić wielu, a nawet wszystkich członków jej rodziny, aby zabrać młode i je sprzedać. Niemal całe swoje życie goryla spędziła w ośrodku ratowania zwierząt na południu Nigerii.

W sierpniu 2023 roku organizacja pozarządowa Focused Conservation przeprowadziła tajną operację, która zakończyła się aresztowaniem i skazaniem dwóch mężczyzn.

Bili, która miała zaledwie kilka miesięcy, została przejęta przez Specjalną Służbę Kontroli Celnej Nigerii. Celnicy nie wiedzieli, co z nią zrobić ani jak się nią opiekować.

Bili została przewieziona do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt „Drill Ranch”. Według primatolog Lindsey Maess zwierzę było chore i pokryte infekcją grzybiczą. Jednak przypadek Bili można nazwać „cudem”, ponieważ „ponad 80% goryli, które trafiają w ręce handlarzy, nie przeżywa”.

Maess wyjaśniła, że młode, które padają ofiarą handlu, pozostają pozbawione mleka matki, niezbędnego do rozwoju, i stają się niezwykle podatne na choroby. Niektóre z nich przestają jeść i tracą siły z powodu silnego stresu emocjonalnego.

Trauma psychiczna Bili była bardzo głęboka. Zaczynała krzyczeć, gdy tylko widziała pudełko lub klatkę, a przez pierwsze trzy miesiące spała, mocno przytulając się do obrońców zwierząt.

Pomogły Bili dwie szympansy, które również zostały odebrane handlarzom. Stały się dla niej „najlepszymi przyjaciółkami” i pomogły jej „wyjść ze swojej skorupy”.

Jednak obrońcy zwierząt zdawali sobie sprawę, że Bili nie może pozostawać w ośrodku na stałe. 21 września tego roku gorylę przewieziono do rezerwatu Chimpunga (Republika Konga). Kiedy zwierzę wypuszczono do wybiegu, gwałtownie wybiegło na otwartą przestrzeń, a następnie podbiegło do opiekuna, który wziął ją na ręce i zaniósł do lasu.

Weterynarz Rebeka Atencia powiedziała, że Bili bardzo dobrze się zaaklimatyzowała i okazała się „bardzo wytrzymałą młodą gorylicą”.

Rezerwat dysponuje zarówno zadaszonymi, jak i otwartymi wybiegami, obejmującymi tereny leśne i sawannowe. Po 40 dniach kwarantanny i przejściu badań lekarskich goryl zostanie zapoznana z młodszą samicą o imieniu Mozambik, która już mieszka w rezerwacie. Razem będą mogły rozwijać swoje umiejętności społeczne i uczyć się odpowiednich zachowań.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłości obie goryle mogą zostać przeniesione do rezerwatu Lesio-Luna (Republika Konga) – obszaru chronionego o powierzchni 173 000 hektarów.

„Mamy nadzieję, że z czasem ta grupa będzie mogła przejść pełny proces rehabilitacji i reintrodukcji, aby ostatecznie powrócić do życia na wolności. Otrzymają drugą szansę na normalne życie” – zaznaczyła dr Atencia.

Nielegalny handel wart 20 miliardów dolarów

Osierocone goryle były kiedyś produktem ubocznym handlu mięsem dzikich zwierząt, ale obecnie to właśnie młode osobniki coraz częściej stają się celem handlarzy.

Focused Conservation to organizacja non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która zajmuje się demaskowaniem sieci handlu dzikimi zwierzętami. Kupno i sprzedaż często odbywa się w otwartej sieci, a ludzie „jawnie” reklamują zwierzęta.

Nigeria jest kluczowym punktem przeładunkowym dla wywozu dzikich zwierząt z kontynentu: martwe zwierzęta (lub wyroby z nich) są zazwyczaj wysyłane drogą morską, a żywe – transportem lotniczym.

Niedawno kraj ten opracował krajową strategię zwalczania przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie i zasobom leśnym, która przewiduje wzmocnienie działań organów ścigania oraz szkolenia przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. W 2021 roku służba celna utworzyła Specjalny Urząd ds. Dzikiej Przyrody (Special Wildlife Office – SWO) – jednostkę śledczą współpracującą z organizacją Focused Conservation. To właśnie dzięki tej współpracy udało się zatrzymać Bili.

Według szacunków Interpolu roczna wartość przestępstw związanych z dziką przyrodą sięga 20 miliardów dolarów. W okresie od 15 września do 15 października 2025 roku skonfiskowano prawie 30 000 żywych zwierząt, w tym ponad 200 naczelnych.

Źródło: CNN.

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