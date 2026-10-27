幼年时被绑架的大猩猩“比利”正在接受重返野外的准备——CNN

动物保护人士救下了一只名叫比利的西部平原大猩猩，它早在幼年时就被偷猎者掳走。目前，这只大猩猩正在救援中心进行适应性训练，计划日后将其放归自然栖息地。

专家至今仍无法准确确定比利出生于何处。其可能的出生地包括喀麦隆、加蓬或刚果共和国。 据推测，偷猎者可能杀害了它家族中的许多成员，甚至全部成员，只为带走幼崽并将其出售。这只大猩猩几乎一生都在尼日利亚南部的动物救援中心度过。

2023年8月，非政府组织“Focused Conservation”开展了一次秘密行动，最终导致两名男子被捕并受到定罪。

当时仅数月大的比莉被尼日利亚海关特别执法局查获。海关人员当时并不清楚该如何处置她，也不知该如何照料她。

比莉被送往“德瑞尔牧场”野生动物康复中心。据灵长类动物学家林赛·梅斯称，这只大猩猩当时身患疾病，全身布满真菌感染。 然而，比莉的案例堪称“奇迹”，因为“落入贩卖者手中的大猩猩中，超过80%无法存活”。

梅斯解释说，沦为贸易受害者的幼崽无法获得对发育至关重要的母乳，因此极易患病。其中一些幼崽因承受巨大的精神压力而停止进食，体力逐渐耗尽。

比莉遭受的心理创伤非常深重。她一看到箱子或笼子就会尖叫，头三个月睡觉时都紧紧依偎在动物保护者身边。

帮助比莉的还有两只同样从贩卖者手中解救出来的黑猩猩。它们成了她的“最好的朋友”，并帮助她“走出了自己的壳”。

然而，动物保护者们明白，比莉不能一直待在中心。今年9月21日，这只大猩猩被转移到了奇姆蓬加自然保护区（刚果共和国）。 当这只大猩猩被放进围栏时，它迅速冲向开阔地带，随后向饲养员伸出了手臂，饲养员便将它抱起，带进了森林。

兽医丽贝卡·阿滕西亚表示，比利已经很好地适应了新环境，并展现出“非常坚韧的年轻大猩猩”的特质。

该保护区既有室内围栏，也有露天围栏，覆盖了森林和稀树草原地带。 经过40天的隔离和体检后，这只大猩猩将与已经生活在保护区里的一只名叫“莫桑比克”的年轻雌性大猩猩见面。她们将一起发展社交技能，并学习适当的行为规范。

如果一切按计划进行，这两只大猩猩最终可能会被转移到莱西奥-卢纳自然保护区（刚果共和国）——这是一片面积达173,000公顷的自然保护区。

“我们希望，随着时间的推移，这群大猩猩能够完成完整的康复和再引入过程，最终重返野外生活。它们将获得第二次过上正常生活的机会，”阿滕西亚博士指出。

200亿美元的非法贸易

孤儿大猩猩曾是野生动物肉类贸易中的副产品，但如今幼崽更常成为贸易的目标。

“Focused Conservation”是一家总部位于美国的非营利组织，致力于揭露野生动物贩卖网络。买卖活动通常在公开的互联网上进行，人们“公然”兜售动物。

尼日利亚是野生动物从非洲大陆走私出境的关键中转站：死去的动物（或其制品）通常通过海运运出，而活体动物则通过空运运出。

该国最近制定了打击针对野生动物和森林资源犯罪的国家战略，其中包括加强执法措施以及对司法系统人员的培训。 2021年，海关总署成立了“野生动物特别办公室”（Special Wildlife Office – SWO）——这是一个与“Focused Conservation”组织合作开展工作的调查部门。正是得益于此次合作，才成功查获了这批白犀牛。

据国际刑警组织估算，与野生动物相关的犯罪年交易额高达200亿美元。 在2025年9月15日至10月15日期间，共查获近3万只活体动物，其中包括200多只灵长类动物。

来源：CNN。

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