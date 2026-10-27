The Hill：美国40%受访者称家庭财务状况恶化

美国NPR/PBS News/Marist民调的40%参与者表示，其家庭财务状况在过去12个月中恶化。The Hill援引在11月国会中期选举前发布的调查结果报道了这一消息。

对个人财务的评估

16%的受访者表示，其自身财务状况在一年内有所改善。另有41%表示，其家庭财务状况在这一时期大致保持不变。不到1%的受访者无法评估情况，3%未作答。

该调查于10月19日至20日在1289名登记选民中进行。统计误差为正负3.7个百分点。

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价格与选举情绪

该媒体指出，生活成本上涨已成为本轮选举周期的主要议题之一。9月，美国年度通胀加速，能源、汽油和电力支出从8月至9月有所增加。

根据美国汽车协会AAA的数据，美国普通汽油的平均价格从去年约每加仑3.05美元上涨至截至周二的4.27美元。柴油平均价格在一年内从每加仑3.66美元上涨至约6.35美元。

在同一项调查中，52%的受访者表示，如果选举当天举行，他们会投票给所在选区的民主党候选人。42%会支持共和党候选人，2%会支持第三党候选人。

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