W Stanach Zjednoczonych 40% uczestników sondażu NPR/PBS News/Marist stwierdziło, że ich finanse rodzinne pogorszyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. The Hill informuje o tym, powołując się na wyniki badania opublikowanego przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu.

Oceny finansów osobistych

Poprawę własnej sytuacji finansowej w ciągu roku odnotowało 16% respondentów. Kolejne 41% stwierdziło, że ich finanse rodzinne w tym okresie pozostały mniej więcej takie same. Mniej niż 1% ankietowanych nie potrafiło ocenić sytuacji, a 3% nie udzieliło odpowiedzi.

Sondaż przeprowadzono 19–20 października wśród 1289 zarejestrowanych wyborców. Margines błędu statystycznego wyniósł plus minus 3,7 punktu procentowego.

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Ceny i nastroje wyborcze

Jak zauważa publikacja, wzrost kosztów życia stał się jednym z głównych tematów obecnego cyklu wyborczego. We wrześniu roczna inflacja w USA przyspieszyła, a od sierpnia do września wzrosły koszty energii, benzyny i energii elektrycznej.

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Samochodowego AAA średnia cena galona zwykłej benzyny w USA wzrosła z około 3,05 dolara rok temu do 4,27 dolara na wtorek. Średnia cena galona oleju napędowego wzrosła w ciągu roku z 3,66 dolara do około 6,35 dolara.

W tym samym sondażu 52% respondentów stwierdziło, że zagłosowałoby na kandydata Partii Demokratycznej w swoim okręgu, gdyby wybory odbywały się tego dnia. Kandydata Republikanów poparłoby 42%, a kandydata trzeciej partii — 2%.

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