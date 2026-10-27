В США 40% участников опроса NPR/PBS News/Marist заявили, что их семейные финансы ухудшились за последние 12 месяцев. The Hill сообщает об этом со ссылкой на результаты исследования, опубликованного накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Оценки личных финансов

Об улучшении собственного финансового положения за год сообщили 16% респондентов. Еще 41% сказали, что их семейные финансы за этот период остались примерно такими же. Менее 1% опрошенных не смогли оценить ситуацию, а 3% не дали ответа.

Опрос провели 19–20 октября среди 1289 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила плюс-минус 3,7 процентного пункта.

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Цены и избирательные настроения

Как отмечает издание, рост стоимости жизни стал одной из главных тем нынешнего избирательного цикла. В сентябре годовая инфляция в США ускорилась, а с августа по сентябрь выросли расходы на энергию, бензин и электроэнергию.

По данным Американской автомобильной ассоциации AAA, средняя цена галлона обычного бензина в США повысилась примерно с 3,05 доллара год назад до 4,27 доллара по состоянию на вторник. Средняя цена галлона дизельного топлива за год выросла с 3,66 до примерно 6,35 доллара.

В том же опросе 52% респондентов сказали, что проголосовали бы за кандидата от Демократической партии в своем округе, если бы выборы проходили в тот день. Республиканского кандидата поддержали бы 42%, кандидата третьей партии — 2%.

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