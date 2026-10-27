波兰参议院通过了一项法律，其中包含对个人以及按ryczałt制度征税收入的税收规则修正案。修正案规定，对收入超过5000万欧元的公司，将企业所得税（CIT）税率从19%恢复上调至22%。

62名参议员投票赞成通过附带修正案的法律，无人投反对票，另有23人弃权。据RMF24报道，提高CIT税率的内容原本包含在政府法案中，但众议院删除了该条款。

PIT税级调整

参议院的修正案还废除了众议院此前加入的关于个人所得税（PIT）税级每年指数化调整的规定。现在，议会下院众议院必须审议上院的修正案。

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该法律规定，将第一档PIT门槛从12万兹罗提提高至13万兹罗提，同时低于这一水平的收入税率仍为12%。对于超过13万且不超过15万兹罗提的收入，拟设定24%的税率；超过15万兹罗提的收入将按32%的税率征税。

ryczałt制度的限额

该法律还将选择ryczałt制度纳税的收入限额从200万欧元下调至25万欧元。此外，拟将年收入超过100万兹罗提部分的团结附加税税率从4%提高至5%。该法律应于2027年1月1日生效。

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