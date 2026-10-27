Сенат Польши принял закон с поправками к правилам налогообложения физических лиц и доходов, облагаемых по системе ryczałt. Они предусматривают возвращение повышения ставки корпоративного налога CIT с 19% до 22% для компаний, чьи доходы превышают 50 млн евро.

За принятие закона с поправками проголосовали 62 сенатора, против не выступил никто, еще 23 воздержались. Как сообщает RMF24, повышение CIT содержалось в первоначальном правительственном законопроекте, однако Сейм исключил эту норму.

Изменения порогов PIT

Поправки Сената также отменяют положение о ежегодной индексации порогов налога на доходы физических лиц PIT, которое ранее добавил Сейм. Теперь поправки верхней палаты парламента должен рассмотреть Сейм.

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Закон предусматривает повышение первого порога PIT со 120 тыс. до 130 тыс. злотых, при этом ставка для доходов ниже этого уровня останется 12%. Для доходов свыше 130 тыс. и до 150 тыс. злотых предлагают установить ставку 24%, а доходы свыше 150 тыс. злотых облагать по ставке 32%.

Лимит для системы ryczałt

Закон также снижает лимит доходов для выбора налогообложения по системе ryczałt — с 2 млн евро до 250 тыс. евро. Кроме того, ставку солидарного сбора с доходов свыше 1 млн злотых в год предлагают повысить с 4% до 5%. Закон должен вступить в силу 1 января 2027 года.

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