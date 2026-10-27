Senat Polski uchwalił ustawę z poprawkami do zasad opodatkowania osób fizycznych oraz dochodów opodatkowanych w systemie ryczałtu. Przewidują one przywrócenie podwyżki stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z 19% do 22% dla firm, których przychody przekraczają 50 mln euro.

Za uchwaleniem ustawy z poprawkami głosowało 62 senatorów, nikt nie był przeciw, a kolejnych 23 wstrzymało się od głosu. Jak informuje RMF24, podwyżka CIT znalazła się w pierwotnym projekcie rządowym, jednak Sejm usunął ten przepis.

Zmiany progów PIT

Poprawki Senatu uchylają również przepis o corocznej waloryzacji progów podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który wcześniej dodał Sejm. Teraz poprawki izby wyższej parlamentu musi rozpatrzyć Sejm.

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Ustawa przewiduje podniesienie pierwszego progu PIT ze 120 tys. do 130 tys. złotych, przy czym stawka dla dochodów poniżej tego poziomu pozostanie na poziomie 12%. Dla dochodów powyżej 130 tys. i do 150 tys. złotych proponuje się stawkę 24%, a dochody powyżej 150 tys. złotych mają być opodatkowane stawką 32%.

Limit dla systemu ryczałtu

Ustawa obniża również limit przychodów uprawniający do wyboru opodatkowania w systemie ryczałtu — z 2 mln euro do 250 tys. euro. Ponadto proponuje się podwyższenie stawki daniny solidarnościowej od dochodów przekraczających 1 mln złotych rocznie z 4% do 5%. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

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