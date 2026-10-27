美国常驻联合国特使迈克·沃尔茨与古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯·帕里利亚在联合国大会就美国长期对古巴实施的贸易禁运举行的辩论中发生争执。这个由193个会员国组成的机构正在审议一项呼吁取消这些限制的决议。

发言期间的争执

据The National报道，冲突始于沃尔茨指责古巴当局在食品短缺、停电以及普通民众面临经济困难的背景下让政治精英敛财。罗德里格斯·帕里利亚数次打断他，要求对美国代表予以制止，原因是他认为其针对古巴政府和人民的言论具有侮辱性。

随着紧张局势升级，沃尔茨要求古巴代表团成员离开讲台。他表示自己代表美国，不会受到恐吓。联合国大会主席哈利勒尔·拉赫曼暂时中止会议，随后允许古巴外长发表程序性意见。

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双方声明与决议

罗德里格斯·帕里利亚指责沃尔茨撒谎并侵犯大会尊严，称这名美国代表正在侮辱古巴人民和政府。随后，当沃尔茨展示他所称反映古巴执政精英代表奢华生活方式的照片时，他再次打断了发言。

自1992年以来，联合国大会几乎每年都以压倒性多数支持呼吁取消已实施60多年的美国禁运。这类决议不具有约束力，只有美国国会能够取消禁运。今年年初以来，美国总统唐纳德·特朗普的政府通过限制石油供应，并威胁对向古巴供应燃料的国家征收关税，加大了对哈瓦那的压力。

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