Wysłannik USA przy ONZ Mike Waltz i minister spraw zagranicznych Kuby Bruno Rodríguez Parrilla starli się podczas debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat wieloletniego amerykańskiego embarga handlowego wobec Kuby. Organ, w którego skład wchodzą 193 państwa członkowskie, rozpatrywał rezolucję wzywającą do zniesienia tych ograniczeń.

Spór podczas wystąpienia

Jak informuje The National, konflikt rozpoczął się po tym, jak Waltz oskarżył kubańskie władze o wzbogacanie elity politycznej w obliczu niedoborów żywności, przerw w dostawach energii elektrycznej i trudności gospodarczych zwykłych obywateli. Rodríguez Parrilla kilkakrotnie mu przerywał, żądając przywołania amerykańskiego przedstawiciela do porządku z powodu, jego zdaniem, obraźliwych wypowiedzi o rządzie i narodzie Kuby.

Gdy napięcie wzrosło, Waltz zażądał, aby członkowie kubańskiej delegacji odeszli od mównicy. Oświadczył, że reprezentuje Stany Zjednoczone i nie da się zastraszyć. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ Khalilur Rahman tymczasowo zawiesił posiedzenie, po czym pozwolił kubańskiemu ministrowi wygłosić uwagę proceduralną.

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Oświadczenia stron i rezolucja

Rodríguez Parrilla oskarżył Waltza o kłamstwo i naruszenie godności zgromadzenia, twierdząc, że amerykański przedstawiciel obraża naród i rząd Kuby. Później ponownie przerwał wystąpienie, gdy Waltz pokazywał zdjęcia, które, jak stwierdził, przedstawiały luksusowy styl życia przedstawicieli kubańskiej elity rządzącej.

Od 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ niemal co roku zdecydowaną większością głosów popiera apele o zniesienie amerykańskiego embarga obowiązującego od ponad 60 lat. Takie rezolucje nie są wiążące, a embargo może znieść wyłącznie Kongres USA. Od początku roku administracja prezydenta Donalda Trumpa zwiększyła presję na Hawanę, ograniczając dostawy ropy i grożąc cłami państwom dostarczającym Kubie paliwo.

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