Посланник США в ООН Майк Уолтц и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья поссорились во время дебатов Генеральной ассамблеи ООН по поводу многолетнего торгового эмбарго США против Кубы. Орган, в который входят 193 государства-члена, рассматривал резолюцию с призывом отменить эти ограничения.

Спор во время выступления

Как сообщает The National, конфликт начался после того, как Уолтц обвинил кубинские власти в обогащении политической элиты на фоне дефицита продовольствия, отключений электроэнергии и экономических трудностей обычных граждан. Родригес Паррилья несколько раз перебивал его, требуя призвать американского представителя к порядку из-за, по его мнению, оскорбительных высказываний о правительстве и народе Кубы.

Когда напряженность возросла, Уолтц потребовал, чтобы члены кубинской делегации отошли от трибуны. Он заявил, что представляет Соединенные Штаты и что его не запугают. Председатель Генеральной ассамблеи ООН Халилур Рахман временно приостановил заседание, после чего позволил кубинскому министру выступить с процедурным замечанием.

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Заявления сторон и резолюция

Родригес Паррилья обвинил Уолтца во лжи и нарушении достоинства ассамблеи, заявив, что американский представитель оскорбляет кубинский народ и правительство. Позднее он вновь прервал выступление, когда Уолтц показывал фотографии, которые, по его словам, демонстрировали роскошный образ жизни представителей кубинской правящей элиты.

Генеральная ассамблея ООН почти каждый год с 1992 года подавляющим большинством голосов поддерживает призывы отменить американское эмбарго, действующее более 60 лет. Такие резолюции не имеют обязательной силы, а отменить эмбарго может только Конгресс США. С начала года администрация президента Дональда Трампа усилила давление на Гавану, ограничив поставки нефти и угрожая пошлинами странам, которые поставляют Кубе топливо.

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