Kilku senatorów z Partii Demokratycznej i Republikańskiej wezwało do niezwłocznego przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zakłóceń w działaniu sieci Starlink na Ukrainie. Jednak niezależny inspektor generalny Pentagonu odmówił przeprowadzenia takiego dochodzenia.

Dlaczego Pentagon nie zamierza zbadać ograniczeń w działaniu systemu Starlink na Ukrainie?

W piśmie z 27 października inspektor generalny Pentagonu Platt Morin stwierdził, że pytania senatorów dotyczące spowolnienia działania systemów i jego konsekwencji należy kierować do Sił Powietrznych i Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych.

„Mają one większe możliwości rozpatrzenia kwestii poruszonych w Państwa piśmie oraz koordynowania odpowiedzi ministerstwa” – napisał Maureen.

Jedną z inicjatorek dochodzenia w sprawie awarii systemu Starlink jest demokratka Jean Shaheen. Stwierdziła ona, że niepokoi ją odmowa inspektora generalnego dotycząca zbadania zakłóceń w działaniu łączności satelitarnej, z której Ukraina korzysta w walce z rosyjską agresją.



Administracja Trumpa i firma SpaceX przedstawiły sprzeczne wyjaśnienia dotyczące przyczyn tych zakłóceń. Osłabiły one ukraińską obronę i niepotrzebnie narażały amerykański personel na Ukrainie na niebezpieczeństwo – zaznaczyła senator z New Hampshire.



Podkreśliła konieczność przeprowadzenia niezależnej kontroli, która pomoże ustalić osoby odpowiedzialne i zapobiec powtórzeniu się podobnej sytuacji.

Rzeczniczka biura inspektora generalnego Pentagonu, Molly Halpern, poinformowała, że resort dokładnie rozpatrzył wniosek Kongresu i uznał, iż poruszone kwestie powinny zostać rozpatrzone właśnie przez Ministerstwo Obrony. „Jeśli pojawią się nowe informacje, możemy zrewidować tę decyzję” – dodała.



Zakłócenia w łączności na Ukrainie



Zakłócenia w działaniu terminali satelitarnych na Ukrainie rozpoczęły się 14 października 2026 roku. Łączność zaczynała zanikać przy prędkości powyżej 160 kilometrów na godzinę. Z powodu tego ograniczenia nie udało się przeprowadzić szeregu operacji. Ponadto trudniej było zestrzeliwać drony odrzutowe.



Administracja Trumpa i dyrektor generalny SpaceX, Elon Musk, wzajemnie obarczali się odpowiedzialnością za ograniczenia dotyczące Starlink na Ukrainie.



Ograniczenia zostały zniesione dopiero 24 października.



Informacja ta znajduje się w liście, który otrzymała stacja CNN.

W kontekście skandalu związanego z usługą Starlink na Ukrainie Elon Musk ponownie wezwał Zełenskiego do ustąpienia ze stanowiska.

Ograniczenia dotyczące Starshield spowodowały wyłączenie 2 tysięcy dronów przechwytujących typu „Bars” – twierdzi Zełenski.

Premier Kanady Mark Carney stwierdził, że sytuacja związana z usługą Starlink podczas wojny na Ukrainie pogłębiła obawy Ottawy dotyczące zależności od zagranicznych technologii. Podkreślił konieczność dywersyfikacji dostawców w celu ochrony suwerenności kraju.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że prędkość działania Starlink i Starshell nadal nie została przywrócona, a dostawy rakiet przechwytujących służących do ochrony przed rosyjskimi atakami balistycznymi są opóźnione.

Władze amerykańskie od wielu lat zwracały się do firmy SpaceX z prośbami o ograniczenie lub rozszerzenie działania sieci satelitarnej Starlink w różnych krajach, w szczególności na Ukrainie, w Iranie, Jemenie i Libanie.



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