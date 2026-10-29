Несколько сенаторов от Демократической и Республиканской партий призвали незамедлительно расследовать сбои в работе Starlink в Украине. Однако независимый генеральный инспектор Пентагона отказался проводить такое расследование.

Почему Пентагон не будет расследовать ограничения Starlink в Украине?

В письме от 27 октября генеральный инспектор Пентагона Платт Морин заявил, что вопросы сенаторов относительно замедления работы систем и его последствий следует адресовать Военно-воздушным и Космическим силам США.

«У них больше возможностей рассмотреть поднятые в вашем письме вопросы и координировать ответы министерства», — написал Морин.

Одна из инициаторов расследования сбоев в работе Starlink — демократка Джин Шахин. Она заявила, что её беспокоит отказ генерального инспектора расследовать перебои в работе спутниковой связи, которую Украина использует для противодействия российской агрессии.



Администрация Трампа и SpaceX дали противоречивые объяснения причин этих сбоев. Они ослабили украинскую оборону и без необходимости подвергали американский персонал в Украине опасности, – отметила сенатор от Нью-Гэмпшира.



Она подчеркнула необходимость независимой проверки, которая поможет установить ответственных и предотвратить повторение подобной ситуации.

Пресс-секретарь офиса генерального инспектора Пентагона Молли Галперн сообщила, что ведомство тщательно рассмотрело запрос Конгресса и решило, что поднятые вопросы должно рассмотреть именно министерство обороны. «Если появится новая информация, мы можем пересмотреть это решение», — добавила она.



Перебои со связью в Украине



Перебои в работе спутниковых терминалов в Украине начались 14 октября 2026 года. Связь начинала пропадать при скорости свыше 160 километров в час. Из-за этого ограничения был сорван ряд операций. Кроме того, сбивать реактивные дроны стало сложнее.



Администрация Трампа и генеральный директор SpaceX Илон Маск перекладывали ответственность за ограничение Starlink в Украине друг на друга.



Ограничения были сняты только 24 октября.



Об этом говорится в письме, полученном CNN.

Илон Маск на фоне скандала со Starlink в Украине вновь призвал Зеленского уйти в отставку.

Ограничения Starshield остановили работу 2 тысяч дронов-перехватчиков «Барс» — Зеленский.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ситуация со Starlink во время войны в Украине усилила обеспокоенность Оттавы зависимостью от иностранных технологий. Он подчеркнул необходимость диверсификации поставщиков, чтобы защитить суверенитет страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скорость работы Starlink и Starshell до сих пор не восстановлена, а поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических атак задерживаются.

Американские власти на протяжении многих лет обращались к компании SpaceX с просьбами ограничивать или расширять работу спутниковой связи Starlink в различных странах, в частности в Украине, Иране, Йемене и Ливане.



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