Несмотря на призывы сенаторов, Пентагон отказался расследовать сбои в работе Starlink в Украине — CNN
Несколько сенаторов от Демократической и Республиканской партий призвали незамедлительно расследовать сбои в работе Starlink в Украине. Однако независимый генеральный инспектор Пентагона отказался проводить такое расследование.
Почему Пентагон не будет расследовать ограничения Starlink в Украине?
В письме от 27 октября генеральный инспектор Пентагона Платт Морин заявил, что вопросы сенаторов относительно замедления работы систем и его последствий следует адресовать Военно-воздушным и Космическим силам США.
«У них больше возможностей рассмотреть поднятые в вашем письме вопросы и координировать ответы министерства», — написал Морин.
Одна из инициаторов расследования сбоев в работе Starlink — демократка Джин Шахин. Она заявила, что её беспокоит отказ генерального инспектора расследовать перебои в работе спутниковой связи, которую Украина использует для противодействия российской агрессии.
Администрация Трампа и SpaceX дали противоречивые объяснения причин этих сбоев. Они ослабили украинскую оборону и без необходимости подвергали американский персонал в Украине опасности, – отметила сенатор от Нью-Гэмпшира.
Она подчеркнула необходимость независимой проверки, которая поможет установить ответственных и предотвратить повторение подобной ситуации.
Пресс-секретарь офиса генерального инспектора Пентагона Молли Галперн сообщила, что ведомство тщательно рассмотрело запрос Конгресса и решило, что поднятые вопросы должно рассмотреть именно министерство обороны. «Если появится новая информация, мы можем пересмотреть это решение», — добавила она.
Перебои со связью в Украине
Перебои в работе спутниковых терминалов в Украине начались 14 октября 2026 года. Связь начинала пропадать при скорости свыше 160 километров в час. Из-за этого ограничения был сорван ряд операций. Кроме того, сбивать реактивные дроны стало сложнее.
Администрация Трампа и генеральный директор SpaceX Илон Маск перекладывали ответственность за ограничение Starlink в Украине друг на друга.
Ограничения были сняты только 24 октября.
Об этом говорится в письме, полученном CNN.
Илон Маск на фоне скандала со Starlink в Украине вновь призвал Зеленского уйти в отставку.
Ограничения Starshield остановили работу 2 тысяч дронов-перехватчиков «Барс» — Зеленский.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ситуация со Starlink во время войны в Украине усилила обеспокоенность Оттавы зависимостью от иностранных технологий. Он подчеркнул необходимость диверсификации поставщиков, чтобы защитить суверенитет страны.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скорость работы Starlink и Starshell до сих пор не восстановлена, а поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических атак задерживаются.
Американские власти на протяжении многих лет обращались к компании SpaceX с просьбами ограничивать или расширять работу спутниковой связи Starlink в различных странах, в частности в Украине, Иране, Йемене и Ливане.