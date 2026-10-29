几位来自民主党和共和党的参议员呼吁立即对Starlink在乌克兰的服务中断事件展开调查。然而，五角大楼的独立监察长拒绝进行此类调查。

五角大楼为何不愿调查Starlink在乌克兰的限制问题？

在10月27日的一封信中，五角大楼总监察长莫琳·普拉特表示，参议员们关于系统运行速度变慢及其后果的问题，应向美国空军和太空军提出。

“他们更有能力审议贵信中提出的问题，并协调国防部的答复，”莫林写道。

推动调查Starlink运行故障的发起人之一是民主党人珍·沙欣。她表示，总监察长拒绝调查乌克兰用于抵御俄罗斯侵略的卫星通信中断问题，这令她感到担忧。

特朗普

政府和SpaceX对这些中断的原因给出了相互矛盾的解释。新罕布什尔州这位参议员指出，这些中断削弱了乌克兰的防卫能力，并无端使驻乌克兰的美国人员面临危险。



她强调必须进行独立调查，以查明责任方并防止此类情况再次发生。

五角大楼总监察长办公室发言人莫莉·哈尔珀恩表示，该机构已仔细审议了国会的请求，并决定相关问题应由国防部负责处理。 “如果出现新信息，我们可能会重新考虑这一决定，”她补充道。



乌克兰

通信中断

乌克兰境内卫星终端的运行中断始于2026年10月14日。当速度超过每小时160公里时，通信便会开始中断。 受此限制影响，一系列行动被迫中断。此外，击落喷气式无人机也变得更加困难。



特朗普政府与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克就Starlink在乌克兰的限制问题相互推诿责任。



这些限制直到10月24日才被解除。

CNN获得的一封信件中提到了

这一点。

在乌克兰Starlink事件引发的争议背景下，埃隆·马斯克再次呼吁泽连斯基辞职。

Starshield的限制措施导致2000架“巴尔斯”拦截无人机停止运作——泽连斯基。

加拿大总理马克·卡尼表示，乌克兰战争期间Starlink事件加剧了渥太华对依赖外国技术的担忧。他强调，必须实现供应商多元化，以维护国家主权。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，Starlink和Starshell的服务速度至今尚未恢复，而用于防御俄罗斯弹道导弹袭击的拦截导弹供应也出现延误。

多年来，美国当局曾多次要求SpaceX公司限制或扩大Starlink卫星通信在各国（特别是乌克兰、伊朗、也门和黎巴嫩）的运营范围。



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