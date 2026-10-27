W USA grupy polityczne powiązane z branżą sztucznej inteligencji wydały niemal 15 mln dolarów na wyścigi w wyborach powszechnych do Kongresu. Zwolennicy szybszego rozwoju AI i mniej rygorystycznych, jednolitych zasad wydali około 8 mln dolarów, podczas gdy grupy opowiadające się za silniejszymi zabezpieczeniami i szerszymi uprawnieniami stanów — około 6,9 mln dolarów, informuje CNBC, powołując się na sprawozdania Federalnej Komisji Wyborczej według stanu na 20 października.

Starcie wewnątrz branży

W 25. okręgu Florydy demokratę Jareda Moskowitzа i republikanina Scotta Singera wspierały struktury polityczne o przeciwnych podejściach do regulacji AI. Podczas prawyborów komitet Think Big powiązany z siecią Leading the Future wydał 310 tys. dolarów na wsparcie Moskowitzа. Jednocześnie superkomitet Defending Our Values, opowiadający się za surowszymi zasadami bezpieczeństwa AI i większą rolą stanów, wydał niemal 857 tys. dolarów na wsparcie Singera oraz kolejne 740 tys. dolarów przeciwko jednemu z jego rywali w prawyborach.

Leading the Future utworzono w sierpniu 2025 roku, mając ponad 100 mln dolarów zadeklarowanych zobowiązań od przedstawicieli sektora technologicznego. Wśród nich są Andreessen Horowitz, prezes OpenAI Greg Brockman i jego żona Anna, a także współzałożyciel Perplexity i Palantir Joe Lonsdale. Sieć wykorzystywała demokratyczny komitet Think Big oraz republikański American Mission do wspierania kandydatów, którzy opowiadają się za szybszym wdrażaniem AI i przeciwko różnym zasadom w poszczególnych stanach.

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Główne wydatki przypadły na prawybory

Najbardziej zauważalne starcie odbyło się w demokratycznych prawyborach w 12. okręgu Nowego Jorku. Think Big wydał 8,3 mln dolarów, próbując nie dopuścić do wyboru członka stanowego zgromadzenia ustawodawczego Alexa Boresa, autora istotnych stanowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa AI. Komitet Jobs and Democracy, wspierany przez Anthropic, wydał około 15 mln dolarów na wsparcie Boresa. Mimo to Bores przegrał z Micą Lasherem wynikiem 35% do 39%.

Według wyliczeń CNBC sieć Leading the Future zgłosiła około 26 mln dolarów niezależnych wydatków w prawyborach i około 8 mln dolarów w wyborach powszechnych. Grupy nastawione na wzmocnienie zabezpieczeń wydały 32,1 mln dolarów w prawyborach i 6,9 mln dolarów na wyścigi w wyborach powszechnych. Łącznie około 74% z około 78,5 mln dolarów wydanych przez te struktury na kandydatów federalnych w obecnym cyklu przypadło właśnie na prawybory.

Sondaż CNBC All-America Economic Survey wykazał, że 52% zarejestrowanych wyborców uważa, iż firmy powinny wstrzymać rozwój zaawansowanej AI do czasu przyjęcia przez Kongres odpowiednich zasad. Za kontynuowaniem rozwoju bez takiej przerwy opowiedziało się 32% respondentów. Kolejne 63% stwierdziło, że sprzeciwiałoby się budowie centrum danych AI w odległości do 10 mil od ich miejsca zamieszkania.

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