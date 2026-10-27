人工智能团体在美国国会选举中花费1500万美元——CNBC

在美国，与人工智能行业有关联的政治团体在国会大选竞选中花费了近1500万美元。支持加快人工智能发展和减少严格统一规则的一方花费约800万美元，而主张加强保障措施并扩大各州权限的团体则花费约690万美元，CNBC报道，并援引截至10月20日的联邦选举委员会申报文件。

行业内部的对抗

在佛罗里达州第25选区，民主党人贾里德·莫斯科维茨和共和党人斯科特·辛格获得了对人工智能监管持相反立场的政治组织支持。在初选期间，与Leading the Future网络有关联的Think Big委员会花费31万美元支持莫斯科维茨。与此同时，主张更严格人工智能安全规则和让各州发挥更大作用的Defending Our Values超级政治行动委员会，花费近85.7万美元支持辛格，并额外花费74万美元反对其一名初选对手。

Leading the Future成立于2025年8月，获得了来自科技行业人士超过1亿美元的承诺资金。其中包括Andreessen Horowitz、OpenAI总裁格雷格·布罗克曼及其妻子安娜，以及Perplexity和Palantir联合创始人乔·朗斯代尔。该网络利用民主党委员会Think Big和共和党组织American Mission，支持主张更快部署人工智能并反对各州不同规则的候选人。

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主要支出用于初选

最引人注目的交锋发生在纽约州第12选区的民主党初选中。Think Big花费830万美元，试图阻止州议员亚历克斯·博雷斯当选；博雷斯是该州重要人工智能安全规定的起草者。获得Anthropic支持的Jobs and Democracy委员会花费约1500万美元支持博雷斯。尽管如此，博雷斯仍以35%对39%的得票结果败给米卡·拉舍尔。

据CNBC计算，Leading the Future网络报告称，其在初选中的独立支出约为2600万美元，在大选中的支出约为800万美元。专注于加强保障措施的团体在初选中花费3210万美元，在大选竞选中花费690万美元。总体而言，这些组织在本轮周期内为联邦候选人花费的约7850万美元中，约74%用于初选。

CNBC全美经济调查显示，52%的登记选民认为，在国会通过相关规则之前，公司应暂停开发先进人工智能。32%的受访者支持在没有此类暂停的情况下继续开发。另有63%表示，他们会反对在距离其住所10英里范围内建设人工智能数据中心。

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