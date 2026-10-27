Группы ИИ потратили $15 млн на выборы в Конгресс США — CNBC

В США политические группы, связанные с индустрией искусственного интеллекта, потратили почти $15 млн на гонки на всеобщих выборах в Конгресс. Сторонники более быстрого развития ИИ и менее жёстких единых правил потратили около $8 млн, тогда как группы, выступающие за усиленные меры защиты и более широкие полномочия штатов, — около $6,9 млн, сообщает CNBC со ссылкой на отчётность Федеральной избирательной комиссии по состоянию на 20 октября.

Противостояние внутри индустрии

В 25-м округе Флориды демократа Джареда Московица и республиканца Скотта Сингера поддерживали политические структуры с противоположными подходами к регулированию ИИ. Во время праймериз связанный с сетью Leading the Future комитет Think Big потратил $310 тыс. на поддержку Московица. В то же время суперкомитет Defending Our Values, выступающий за более строгие правила безопасности ИИ и большую роль штатов, потратил почти $857 тыс. на поддержку Сингера и ещё $740 тыс. — против одного из его соперников на праймериз.

Leading the Future создали в августе 2025 года, имея более $100 млн заявленных обязательств от представителей технологического сектора. Среди них — Andreessen Horowitz, президент OpenAI Грег Брокман и его жена Анна, а также сооснователь Perplexity и Palantir Джо Лонсдейл. Сеть использовала демократический комитет Think Big и республиканский American Mission для поддержки кандидатов, выступающих за более быстрое внедрение ИИ и против различных правил в штатах.

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Основные расходы пришлись на праймериз

Наиболее заметное столкновение произошло на демократических праймериз в 12-м округе Нью-Йорка. Think Big потратил $8,3 млн, пытаясь не допустить избрания члена законодательного собрания штата Алекса Бореса, автора важных норм штата по безопасности ИИ. Комитет Jobs and Democracy, поддержанный Anthropic, потратил около $15 млн на поддержку Бореса. Несмотря на это, Борес проиграл Мике Лашеру с результатом 35% против 39%.

По подсчётам CNBC, сеть Leading the Future сообщила примерно о $26 млн независимых расходов на праймериз и около $8 млн на всеобщих выборах. Группы, ориентированные на усиление мер защиты, потратили $32,1 млн на праймериз и $6,9 млн на гонки на всеобщих выборах. В целом около 74% из примерно $78,5 млн, потраченных этими структурами на федеральных кандидатов в текущем цикле, пришлось именно на праймериз.

Опрос CNBC All-America Economic Survey показал, что 52% зарегистрированных избирателей считают: компаниям следует приостановить разработку передового ИИ до принятия Конгрессом соответствующих правил. За продолжение разработки без такой паузы высказались 32% респондентов. Ещё 63% заявили, что выступили бы против строительства дата-центра ИИ в пределах 10 миль от их жилья.

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